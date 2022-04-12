原标题：500余种“课后服务”惠及8万余名学生

放学后，青岛即墨区第四实验小学柳腔社团的学生们沉浸在柳腔戏曲的学习中。资料图片

“赵美蓉进灯棚，丁字步站街中；杨柳腰把身挺，素白小扇遮着面容……”每周四下午放学后，山东省青岛市即墨区第四实验小学校园里，就会回荡起委婉细腻的柳腔音律，这是张润倩和其他同学正与专业老师学习经典曲目《赵美蓉观灯》。

自从加入学校组织的柳腔社团后，张润倩每天都很享受学习之余的这种“放松”，一方面是出于热爱，另一方面还学到了很多传统文化知识，“现在上台表演一点也不打怵了，我感觉自己变得更大方更自信了”。

无独有偶。青岛蓝谷高新区东皋埠小学也在校内开辟了“阳光生态园”，为每个班级划分了大大小小不同的“责任田”，并开发了农耕课程，利用劳动课、课后服务等时间，组织和指导学生进行耕种、除草、收割等田间管理，培养学生尊重劳动、热爱劳动的品质。课后时光也成为孩子与大自然密切接触的快乐时光，一个个“红领巾”在农田里忙得不亦乐乎，挥洒着汗水，也收获了果实。

“我们以‘养德、启智、强身、尚美、怡情’为素养目标，实施课程化‘课后服务’，推动双减政策落地见效，在满足每名学生成长需求的同时，也开辟了立德树人的新阵地。”青岛市即墨区教体局基教科科长王海燕介绍说，他们找准教育教学与“课后服务”的结合点，来开展课后延时服务，这样可以有更多时间培养学生的兴趣和特长，助力学生更全面成长。

如今，在即墨区的中小学校园内，“课后服务”正呈现出百花齐放的局面：有的学校通过组织大阅读课、合唱社团等方式编排红色课本剧、歌唱红色歌曲，激发学生爱国、爱党情怀；有的学校通过数学兴趣活动、灵秀诗社、英语口语模仿秀等特色课程，开发学生智力，开阔思维；有的将游泳、橄榄球、击剑、自行车等体育项目引入“课后服务”课程，锻炼学生意志品质和身体素质；有的则开设书法、国画、器乐、剪纸、掐丝等社团，为学生搭建起发展潜能特长的舞台。

活动丰富多彩，但是如何保证这些课程化“课后服务”的实施效果呢？

“一方面安排有学科优势的教师指导学生在校内完成作业，做到作业不出校门，减轻家长辅导压力，为学生留出充足睡眠时间；另一方面，要求各学校按照各尽其能、各展所长原则来量身定制岗位管理，安排有专业特长的教师负责特色课程教学，最大化发挥每位教师的效能。”王海燕说，目前全区参与“课后服务”的教师已达98%。

同时，为了保证“课后服务”实效，真正将好事办好，即墨区还建立了“课后服务”考核机制，将“课后服务”纳入镇街政府科学发展考核和教育工作先进镇评选指标，作为对学校督导评估的重要内容，定期开展专项督导和检查。同时，积极和家长沟通联系，通过调查问卷、家长会、满意度调查等多种形式，了解学生和家长对“课后服务”的新需求、新变化，及时优化调整服务内容。

多元化、接地气、有实料的“课后服务”课程，最终惠及的是学生的成长、发展。据即墨区第四实验小学校长王波介绍，该校师生通过“课后服务”创作的柳腔剧目，先后参加了第五届全国中小学生艺术展演、中央电视台“国学春晚”等大型活动，受到广泛好评。

即墨区教体局局长李德军告诉记者，作为一项重要的民生工程，目前即墨区中小学校已开发“课后服务”课程500余门，有8万余名学生参与课后服务，形成了覆盖面广、适应性强的“基础+特色+精品”课程体系，学生可根据实际自主自愿选择这些课程，既构建了全方位、系列化育人新平台，也让学生和家长真正享受到有质量、有温度的人民教育。

（本报记者 刘艳杰 本报通讯员 孙静秋 王功修）

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