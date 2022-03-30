捐赠仪式现场。学校供图

人民网北京3月30日电 （记者李依环）29日，中国工程院院士、北京科技大学机械工程学院教授胡正寰与夫人余雪子向学校教育发展基金会捐赠个人积蓄300万元，成立“胡正寰余雪子教育基金”，以支持学校教育事业发展与人才培养。

“国家的发展离不开科学研究，科研成果的价值体现在推动社会发展、行业进步。祖国的未来要靠青年一代。”作为北科大首届学子，胡正寰院士在基金成立仪式上表示，今年是北京科技大学建校70周年，设立“胡正寰余雪子教育基金”，以感谢母校过去70年对自己及夫人的培养和支持，奖励在学术科研上有突出成绩的莘莘学子，鼓励他们把个人理想与国家命运相结合，坚定信念、脚踏实地、潜心科研、服务社会。

记者了解到，作为中国轴类零件轧制技术主要开创人，胡正寰院士带领的团队自1958年起研究轴类零件轧制技术，现已处于国际先进水平，相关科研成果被列入《中华人民共和国重大科技成果选集》（1979-1988），在全国27个省市及国外推广零件轧制生产线近300条。60余年来，他始终致力于轴类零件轧制技术（楔横轧与斜轧）的研究、开发与推广工作，把“将科技成果转化为现实生产力”作为执着追求，为我国机械制造行业发展做出了重要贡献。

讲话中，胡正寰院士也回忆起在北科大度过的70年时光。1952年，他考入北京科技大学（前北京钢铁学院）机械系冶金机械专业学习。1956年本科毕业后，决定留在学校冶金机械教研室任教，自此扎根三尺讲台60余年。从实验室研究到工业性试验再到工业生产，胡正寰院士带领团队潜心研究，推动形成了一批重要研究成果，也培养了大批优秀人才。而今，88岁高龄的他依然忙碌在教学科研一线，坚持为国家的创新发展贡献力量。

“时光流逝，岁月如梭。回忆起这七十年过往，我的大半生都奉献在满井这片热土，是这里的水土养育了我，这里的时光成就了我。如今能够为母校的发展与建设贡献力量，我感到非常幸福。”胡正寰院士说。

北京科技大学党委书记武贵龙在发言中表示，胡正寰院士作为北科大首届学子，在校学习、工作、生活七十年，亲历了北京科技大学的成长和壮大，是学校七十年历史发展的见证者。胡院士敬业奉献的精神让人钦佩，是学生为学、为事、为人的示范。学校将用好“胡正寰余雪子教育基金”，助力培养应用基础理论研究与工程研究领域的高层次人才，推动学校高质量发展。

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