原标题：她让音乐种子在小山村生根发芽

3月22日，河北省阜平县马兰村飘起雪花，灰蒙蒙的天，一如村民们悲伤的心情。

大伙儿不能相信，他们挚爱的邓小岚老师就这么突然地走了！

3月19日下午，马兰小乐队创建人邓小岚，在村里筹备马兰音乐节时，突发脑血栓，抢救无效，于21日深夜在北京去世，生命定格在79岁。

在铁贯山脚下的月亮舞台，马兰村党支部书记孙志胜看着眼前一切，恍如隔世。邓老师和孩子们在台上欢快唱歌的一幕幕，在脑子里不停闪现。他掩面而泣：“邓老师把所有牵挂和关爱留给了马兰，她永远是我们最亲的亲人！”

邓小岚是原晋察冀日报社社长邓拓之女，战火纷飞的年代，邓小岚被寄养在马兰村附近一户村民家中整整3年。对她来说，马兰村是她的第二故乡，在生前最后18年里，她把大部分时间和精力投入这个小山村，去年刚刚建成的月亮舞台是最好的见证。

早在2003年清明节，马兰小学20多名小学生参加烈士扫墓活动。活动结束后，邓小岚想跟孩子们一起唱支歌。然而，只有一两个孩子会唱歌，还都跑调……

“没有音乐的童年是苍白的，我想让他们的童年变成彩色的。”退休后，邓小岚扎根马兰，建起“音乐教室”、组建“马兰小乐队”。从此，一双双小手弹奏着乐器，让世界名曲回荡在大山深处。

为了让孩子们能有表演机会，邓小岚在铁贯山下、胭脂河畔建起月亮舞台。就在月亮舞台接近竣工的时候，马兰的歌声，从山林间的小小舞台，传向更远的地方——北京冬奥会开幕式现场。

今年2月，以“马兰小乐队”为前身，44名阜平山里娃组成的“马兰花儿童声合唱团”两度登台，在北京冬奥会开幕式和闭幕式唱响《奥林匹克颂词》，用质朴的歌声感动了世界。

“马兰花儿童声合唱团”成员、8岁的张艳琪听到邓老师去世的消息后泣不成声。她说：“跟邓老师学唱歌的日子特别开心，能当邓老师的学生我感到很自豪，我会永远记着邓老师。”

合唱团的学生家长自发在网上进行追思和吊唁，用自己的方式怀念邓老师。

张艳琪的父亲张秀广在朋友圈写下了这样一段话：“以后的路上，我们再也看不到那位骑着电车，为孩子们成长跑上跑下的老人了，我们要感谢她老人家付出的一切，邓老师一路走好。”

3月22日，马兰村村民席金海从手机上看到了邓小岚去世的消息。“这心里可难受哩。我的三个姑娘都跟着邓老师学过音乐，山里孩子不一定成为音乐家，但音乐能让孩子们开眼。”

席金海的小女儿席庆茹是马兰花儿童声合唱团成员之一，一直跟着邓小岚学习音乐。从电子琴到小提琴，给份乐谱，席庆茹都能拉一段。“后来我发现，孩子要是爱好这个东西，就不会影响学习。”席金海说，更重要的是，他发现有了音乐做伴儿，小孩子似乎更快乐。

这些年，邓小岚的付出与坚持，马兰村每一个人都看在眼里。

18年来，她每个月两次来马兰，风雨无阻，来回奔波20多万公里，相当于绕地球五周。

慢慢地，音乐的种子在小山村里生根发芽，马兰村出现了这样的画面：女孩用白粉笔在课桌上画出钢琴键，比着指头练习；山村的小路上，男孩子背着吉他结伴而行……

最动人的是，大人们在地里劳作，孩子们在一旁练琴。一个弯着腰，一个低着头；一个在播种，另一个也在“播种”。

2013年发起“马兰儿童音乐节”，2015年为山里娃打造三层“音乐城堡”，邓小岚为马兰村辅导过的200多名学生，很多已经上高中、读大学，其中有10余人在大学里读艺术专业或毕业后从事艺术教育。

马兰小学校长陈业田回忆说：“邓老师来一次住十天半个月，每天下午到学校上课。小学下午都是社团课，喜欢音乐的孩子就去找她学，周六日去她的住处学。”

陈业田说，学校下午的社团课无非就是学校大合唱，自备的乐器也大多是小鼓、锣，“但邓老师带来的不一样，是长笛、竖笛、手风琴、小提琴、吉他等乐器。邓老师每次都说，一个孩子的童年哪能没有音乐”。

“音乐让孩子们体会到美好，他们变得更乐观、更自信了。”阜平县城南庄夏庄学区中心校校长刘凯是“马兰花儿童声合唱团”带队老师，他经常和邓小岚一起带孩子们排练。说起邓老师，他几度哽咽：“过年邓老师还和我们一起包饺子呢，总觉得这事儿不是真的。”

这两天，刘凯不时拿出手机，翻看照片，里面记录着他和孩子们与邓小岚老师一起生活、一起排练的点点滴滴。他感伤地说：“邓老师为马兰村付出了太多，邓老师走了，但‘马兰花’不会凋谢，我们要把邓老师的爱延续下去。”

“如果有一天，你来到美丽的马兰，别忘记唱一首心中的歌谣，让孩子们知道，爱在人间……”

邓老师走了，歌声却永远留在了村里，留在了人们心中。

（本报记者 耿建扩 陈元秋 本报通讯员 姚琳 张洁）

(责编：郝孟佳、熊旭)