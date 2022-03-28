原标题：情境诊断可提升课堂内教学效果

课堂该怎样进行及时“诊断”，才能确保当堂学习目标的真正达成，使作业“课堂化”。五一小学校长陈姗日前在市教委举办的“双特谈双减”栏目中提到，教师是“双减”工作的主体，高效课堂是“双减”工作的保障，让教育回归学校，让教学质量的提升真正从每一节高质量、高效率的课堂开始，“情境诊断”能够促进学生学习目标当堂达成。

什么是情境诊断？为什么要在课堂上进行情境诊断？怎样进行有效的课堂情境诊断的设计？陈姗举例，如在数学学习中，老师们依据不同领域和课型，要选择不同的授课方法式，如《左右》一课老师们结合教室的真实环境、自己的身体等让孩子们辨别左右，表达位置关系；《除法的认识》，老师精心准备学具让孩子们在分、摆的过程中辨析两种不一样的除法，从而理解除法意义。再如，一二年级语文老师在执教《秋天》《四季》《江南》《古诗二首》《黄山奇石》《日月潭》等课时，要用“语境中检测必认字、语境中复现必写字、语境中仿说仿练、语境中提炼主要内容、语境中实践运用”等方式进行课堂诊断，做到课堂上及时反馈，学以致用。

同时，为了激发学生学习兴趣，提升学生创作欲望，感受艺术魅力，艺术学科的课堂上，老师们把生活中常见的事物、管乐团、民乐团的乐器等都搬上了课堂，让学生利用多种媒材进行创作、学习、体验，促进学生审美素养的提升。例如，在执教《中国画》《色彩明度》《美的比例》的美术课上，教师把生活中的纸袋、本皮、文化衫、环保袋、废旧纸盒等媒材引入课堂，这些生活中常见的事物都成为了孩子们的创作对象、创作素材。音乐课上，结合《民族器乐》《蒙古名歌》《管弦乐》等课的特点，教师把二胡、古筝、琵琶、大号、萨克斯等乐器搬上课堂，学习歌曲、欣赏乐曲、体验乐器，让孩子们感受乐曲与乐器之间的关联，从而不断提升学生审美情趣及鉴赏美的品质。

“围绕‘提高课堂质量、培养学生自主学习能力’这一核心理念，我们还达成课堂结构变革共识。”陈姗提到，要深入钻研教材、制定适切的学习目标，对标设计适合的学习活动。要整合学习活动，将任务目标有机融入，避免活动过碎，目标单一。学习支架、学习活动、学习媒介等学习工具的设计和使用要具针对性，要能够提高课堂思考及学生交流的实际效益。课堂学习中，安排合适的时间，设计有针对性的检测题进行当堂后测，检验即时学习效果。

文/本报记者 武文娟

(责编：郝孟佳、李依环)