原标题：让民族地区幼师人才留得住

日前，广西都安瑶族自治县安阳镇中心幼儿园，95后执行园长潘妃桃一大早便在幼儿园门口迎接孩子们的到来。“潘园长对孩子很热心、有耐心，真是一位年轻有为的好幼师。”家长潘女士说。

潘妃桃是广西幼儿师范高等专科学校（以下简称“广西幼专”）2016届毕业生。6年前，从大石山区走出来的潘妃桃毕业后，放弃了在南宁工作的机会，回到曾是深度贫困县的家乡从教。“山区幼教师资匮乏，幼教观念有待更新，我希望能为家乡做点事。”潘妃桃说。

在广西，像潘妃桃这样自愿将青春献给基层幼教事业的年轻人不胜枚举。自2010年以来，广西幼专进行学前教育专业人才培养改革和创新，构建了稚慧幼儿教师“三力三心三能”核心素养，先后为社会培养了两万多名优秀幼教人才。

从2017年起，广西教育部门在贫困地区实施了“稚慧工程”，从54个贫困县中遴选60名幼儿园园长、100名幼儿教师，分两批进行培训、培养。“稚慧”是幼儿培养的一个概念，从字面理解就是取“稚嫩、智慧”之意。

“直面幼儿教师专业发展面临的素质重构、困惑焦虑加剧、教学观念革新和教学手段变革等挑战，不断满足人民对‘幼有所育、幼有善育’的期盼，是值得幼师院校思考和探索的问题。”广西幼专校长文萍告诉记者，在民族地区幼儿教师匮乏的状况下，推动学前教育专业稚慧幼师人才培养改革，为民族地区培养“下得去、用得上、留得住”的稚慧幼师人才任重道远。

“稚慧幼儿教师内涵核心是幼教情怀、幼师品格、保教智慧，在实践中具体表现为‘三力三心三能’。”文萍介绍说，培养稚慧幼儿教师，要用定力、毅力和努力“三力”来锻造幼教情怀，用爱心、耐心和童心“三心”厚植幼师品格，用教学能力、才艺技能和反思能力“三能”锤炼保教能力，真正为民族地区培育耐得住寂寞、吃得了苦，又善于利用周围一切环境和资源，来开展幼儿教育的稚慧幼儿教师。

张国忠2021年从广西幼专毕业后，选择到百色市靖西市安宁乡中心幼儿园任教。“很多人问我，为啥放着城市幼儿园不去，偏要回到乡镇幼儿园工作？”面对不解和质疑，张国忠说，“乡镇幼儿园更需要男幼师进行阳刚教育。我愿意扎根乡村，用心用情呵护乡村孩子的梦想，在童心中播下希望之光。”

作为广西幼专的附属幼儿园，广西幼专实验幼儿园常年派出资深教师给学前教育专业的学生们上课，同时也让广西幼专的教师和学生到幼儿园参与实践锻炼。“高校与幼儿园之间的双向互动，助力教学相长，实现学育双赢，一举多得。”广西幼专副校长李艳荣说。

开展入园检查，带孩子进餐、如厕，组织集体教学和户外活动……在广西幼专实验幼儿园小二班，广西幼专教师李玥婧忙得不亦乐乎。“3个多月的驻园实践，让我对幼儿园教育教学有了更深刻认识，我将把收获融入专业教学之中。”李玥婧告诉记者。

在幼师培养中，广西幼专充分利用“校中园”“园中校”环境资源，构建“你中有我、我中有你”的“校—园”共同体，并实施课程，将原来单一由幼专院校完成课程实施，转向学校和幼儿园“二元”主体共同实施，实现师范院校理论学习与幼儿园实践学习有机融合。

广西幼专还着力推进教学方法的实践化、一体化。基于“信息技术+专业教学”资源库和幼儿园实践场域，利用现代教育技术，使师生形成学习共同体，培养学生主动思考和学习的能力，形成了课内与课外、线上与线下全天候，实践—反思—实践生成性，环境、活动浸润性的学用一体教学模式。

十年树木终成林。经过12载精心培育，广西幼专学前教育专业人才培养改革取得系列突破，培养了一大批优秀幼教人才，该校学前教育专业于2019年被教育部认定为国家骨干专业，“民族地区稚慧型幼儿教师培养的理论探索与实践”成果荣获广西职业教育自治区级教学成果奖一等奖。（周仕兴、刘启强）

(责编：李依环、郝孟佳)