本报记者 张保淑

“在遥远的太空收到您的来信，我和我的同事感到很高兴，谢谢您对我们的关心和祝愿，对您为世界载人航天和教育事业做出的贡献表示敬佩和敬意。”这是中国首位“太空教师”王亚平给美国航天员、世界首位“太空教师”芭芭拉·摩根女士回信中的一句话。

王亚平的这封信落款时间是2013年6月20日，也就是她在“天宫一号”进行中国首次太空授课那一天。她在信中兴奋地告诉摩根，她和同伴刚刚顺利完成了太空授课活动，与亿万中国学生一起分享了太空的神奇和美妙，收获了知识和快乐，她希望摩根和世界各地的教师、学生看到后能够喜欢。此外，王亚平还对摩根说，自己会按照她来信中的“记得花些时间望向窗外”的叮嘱，飞行期间，她经常会通过舷窗遥望我们美丽的家园。“太空寄托着人类美好的向往，知识是走向太空的阶梯。我们愿与您一道为开启全世界青少年朋友热爱科学、探索宇宙的梦想共同努力。”王亚平在信的最后说。

芭芭拉·摩根于1951年11月出生于美国加州。1985年，她以教师身份和另外一位女教师克丽斯塔·麦考利夫被选中参与“教师在太空”计划。经过培训后，麦考利夫被选入“挑战者”号航天飞机机组，摩根作为候补。1986年1月，“挑战者”号升空后爆炸，包括麦考利夫在内的机组乘员全部遇难。

1998年，摩根被转为“职业宇航员”。2007年8月8日，摩根与同伴搭乘“奋进”号航天飞机飞往国际空间站。在那次太空任务中，她除负责操纵航天飞机和空间站机械臂等专业任务外，还开设了“太空课堂”，与地面上的学生“天地连线”，通过视频向学生展示了在太空运动、喝水等情景。摩根成为人类历史上第一位“太空教师”。

摩根热情关注中国航天的发展。2013年6月13日，她通过记者致信即将执行神舟十号任务并在“天宫”上授课的中国女航天员王亚平，提醒她记得遥望地球，代表全球师生向她表达美好祝愿。

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