高懿

原标题：开展集团化办学 共享优质师资

“哇，你们的机器人好厉害，我也想加入你们一起学习。”“快来快来，我们正在进行机器人编程，特别好玩。”3月24日，在澄迈华迈中学机器人社团活动上，来自马村学校七年级的学生李道旗一看到机器人就两眼放光，该社团学生马至远立刻把李道旗拉到电脑前，几个小脑袋挤在一起，开始了热火朝天的讨论。

对于第一次接触到的新鲜事物，李道旗显得有些紧张和局促。“在马村学校是没有这样的机会的，害怕说得不对让人笑话，但又克制不住自己的好奇心，总想知道机器人是怎么组装的，也想知道编程的奥秘。”李道旗告诉记者，今年开学，在得知能有机会去华迈中学参观和学习时，他做的第一件事就是去搜索他最感兴趣的社团。

李道旗是澄迈开展集团化办学的受益学生之一。今年开学，澄迈开始实施以优质学校与薄弱学校结对帮扶的教育集团化办学模式，目前共组建了5家优质教育集团，10所学校实施结对办学试点工作，以优质学校为牵头学校，在教育集团中设立以牵头学校校长为首席校长的“校长联席制”，从文化塑造、品牌创建、队伍建设、管理创新、质量提升等方面进行整体推进，带动薄弱学校（成员学校）快速发展。

“现在有了华迈中学的老师过来帮助我们，孩子们的变化很大，尤其是行为规范和学习的主动性，也吸引了学生回流。”马村学校校长说，最喜人的变化是学生有了主动学习的意识，见到老师也不再躲避，而且热情地上前打招呼，逐渐由师生关系变成了朋友。

为更好地开展精准帮扶，华迈中学已于今年3月初派优秀团队到马村学校参加中考备考研讨会，交流备考经验。“调研中我们发现，马村学校的学生基础薄弱，尤其是数学和英语，因此在经验指导过程中，重在强调夯实学生的基础。”华迈中学九年级主任吴永德说，下一步，华迈中学计划通过优质师资力量的下放，争取帮扶马村学校2022中考和各科期末考试成绩有显著提升。

“以前，每个学校就好比是一根根手指，如今，集团化办学就是让手指握起来，变成有力的拳头，用集团的力量打造更优质、更均衡的教育生态，为乡村振兴注入教育力量。”澄迈县教育局局长徐慧婷告诉记者，将名校的办学理念、管理模式、师资培养方式进行移植，既破解了派出优秀教师团队“稀释”总校资源问题，也让合作的成员学校实现由“输血”变“造血”，真正拥有一批优质师资。

（本报金江3月26日电）

(责编：吴楠、万鹏)