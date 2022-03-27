丁兆霞

原标题：全国体育科学大会在日照开幕

本报日照3月25日讯 今天，第十二届全国体育科学大会在日照市开幕。本次大会由中国体育科学学会主办，山东省体育局、日照市人民政府、山东体育学院和山东体育科学学会共同承办。大会首次采取“小线下、大线上”的形式，设有日照主会场和北京分会场。来自体育部门、教育部门各有关单位、各省区市体育科学学会、体育科研单位、高等院校、参展企业的近7000名代表参加会议。

全国体育科学大会是全国体育科技工作者展示最新体育科研成果、科技成果和交流科技信息的平台，被誉为“体育科技界的全运会”。本届大会以“科技赋能体育·创新驱动融合”为主题，共收到来自全国各有关单位和个人报送的论文16776篇，录用论文7727篇，其中专题口头报告3238篇，墙报交流4489篇。大会设立了“体育促进人类命运共同体”“全民健身与健康中国战略研究”“运动健康促进”等170个专题报告会场，“运动训练奥运遗产”“运动处方新进展”“足球俱乐部股权改革”等12个热点沙龙会场，57个墙报交流会场及3个中外体育学术交流会场，创全国体育科学大会举办以来影响力和规模之最。

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