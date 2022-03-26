原标题：国家中小学智慧教育平台为“停课不停学”提供有力支撑

近期，上海市、河北省、吉林省等地出现散发疫情，一些学校采取“停课不停学”的方式，让学生在疫情期间健康成长。教育部及时升级国家中小学智慧教育平台，满足中小学教师、学生的学习需求。据了解，平台自3月1日上线试运行以来，资源数量增加近2000条（增幅约10%），平台现有资源总量达到23214条。最新数据显示，3月1日至23日，平台累计浏览量达7亿次，累计访问人次1.25亿，平台日均浏览次数2500万以上；3月14日至23日，平台日均浏览量迅速由试运行前两周的1000万到2000万攀升至4600万以上。

江苏省连云港市海州区小学二年级学生杨乐源的妈妈专门为孩子准备了上网课的房间，力求模拟出学校学习的效果。杨妈妈表示，学校和老师为孩子准备了《居家线上学习方案》和《居家学习课程表》，“智慧平台上教学资源丰富，老师每天也准备了固定的答疑时间，我们对孩子的学习很放心”。

据悉，国家中小学智慧教育平台现有19个版本450册次教材的课程教学资源，涵盖人教版、北京版、北师大版、苏教版、华东师大版、沪教版、教科版、外研版等多个教材版本，每节课程教学资源20分钟左右。同时上线了67家出版单位的2000余册电子版教材，可以充分满足学生学习需求。

教育部基础教育司相关负责人表示，3月1日至23日，河北、辽宁、吉林、江苏、福建、山东、广东、广西等疫情较为严重的8个省份，分省浏览次数超过2000万。3月14日至23日，几乎所有省份浏览量均大幅上升，其中天津、吉林、安徽、福建、山东、广西6个省份增幅超过10倍。这位负责人表示，未来除了进一步优化资源，国家中小学智慧教育平台还将推出手机App客户端，举办平台应用国家级培训班，面向教师、学生、家长等群体，围绕课前、课中、课后等环节，服务自主学习、课堂教学、教研活动、课后服务等场景，开展平台资源应用培训。

(责编：黄子娟、于子青)