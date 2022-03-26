本报记者 赵婀娜

不知不觉间，朱细芬和李亚东已在乡村小学工作了11年。这对出生于80年代末的年轻夫妻，大学一毕业便一头扎进湖南省郴州市汝城县的大山深处，一扎就是十几年。

走进山里、走上讲台，他们就坚守下来

当被记者问及为何选择乡村教师作为一生的职业，清秀的朱细芬没有犹豫：“因为父亲。”

朱细芬的父亲是一位在乡村工作了一辈子的教师，几十年、一辈子，三尺讲台、一根粉笔，带给很多乡村孩子、乡村家庭改变命运的希望。幼时的朱细芬就朦朦胧胧地懂得，人的成就不一定要用金钱、地位来衡量，从那些长大学成、归来看望老师的学生眼中，她看到了尊重与感恩，也看到了教育的力量。于是，成为一名乡村教师的梦想，从儿时起，就在她心里扎了根。

同样的问题提给李亚东，这个爽朗的山西小伙儿突然腼腆了起来。他看着媳妇儿，憨憨地笑着：“因为爱情。”说到这儿，夫妻俩不禁相视一笑，笑意里有理解，也有疼惜。

无论是因为理想，还是因为爱情，走进山里、走上讲台，他们就坚守下来。

以爱为底色做教育，寻求心灵的碰撞

2017年，夫妻俩被调到一所已经建校70多年的村小——汝城县文明瑶族乡第一片小学，相距不远的汝城县沙洲瑶族村，正是红军“半条被子”故事发生的地方。

刚来时，学校有139名学生，加上他们俩，老师才4人。从学前班到三年级，4名老师各带一个班。学校的条件也不好，只有1栋教学楼，旁边的住宿楼不通水，电路也有问题。

看着简陋的学校，夫妻俩暗暗下了决心：既然来了，就要把学校建好、把孩子教好。凭着大学时期打下的美术基础，夫妻俩一笔一画，将学校的围墙全部用绘画悉心装点，主题就是红军长征的感人故事，讲述初心如磐，讲述鱼水情深。

为把学校建好，夫妻二人没少往村里、镇上跑，一次次争取扶贫资金来改善学校的硬件设施。功夫不负有心人，在二人的争取下，也随着各地加大力度改善教师住房条件、落实教师住房公积金制度、推进周转房建设，第一片小学条件一点点变好了。校园校舍连续3年提质改造，原本高低不平的操场平整了，宿舍楼通了水、电，教室也有了直饮水，楼内建了卫生间、装了热水器，如厕、洗澡的问题逐渐解决。

最幸福的，不只是硬件条件的改善，还有学生们的成长。起初接手时，夫妻二人发现第一片小学的孩子，多为留守的孩子，父母常年不在身边。于是，他们以爱为底色做教育，寻求心灵的碰撞：学生接受知识速度慢，那就耐心多教几遍；家长不重视，那就和家长多沟通；孩子性格内向，那就一起做运动……在耐心的陪伴和鼓励下，孩子们日益开朗起来，学习能力也渐渐提升，对学习的兴趣大大增强，变化一天天悄然发生。

着眼于当前孩子们的成长，更注目于广袤乡村的未来

2020年9月，习近平总书记来到第一片小学，勉励学生们传承红色基因，努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

这个场景，让李亚东感觉很幸福：“习近平总书记来的时候，嘱咐同学们把红色基因传承好，好好学习知识和本领。这让我们感觉，作为一名乡村教师，肩上的担子沉甸甸的。”

对于已经是第一片小学校长的朱细芬来说，压力和责任就更大一些。这几年，随着学校建设越来越好，不少家长会慕名把孩子送来。“家长信任我们，把孩子交给我们，我们就不能辜负这份信任。”朱细芬不仅这样要求自己，也这样要求目前学校的10名年轻教师。

如今，学校的10名年轻教师，平均年龄仅20多岁。如何帮助年轻教师尽快理解教育的内涵、教育的真谛，进而爱上教育、爱上教师职业，让这些年轻人有干劲、有价值感、有幸福感，留得下、干得好，是朱细芬最常思考的问题。

“好好做一名乡村教师，不仅要将其当做一个职业，更当做一份事业；好好做一名乡村教师，不仅出于奉献，也因为热爱；好好做一名乡村教师，不仅要着眼于当前孩子们的成长，更注目于广袤乡村的未来……”朱细芬和李亚东告诉记者，这不仅是他俩的心声，也是将青春奉献给乡村教育的广大乡村教师的写照。

《 人民日报 》（ 2022年03月26日 06 版）

(责编：袁勃、杨光宇)