原标题：“天宫课堂”第二课即将开讲！你有哪些期待？

原标题：“天宫课堂”第二课来啦！青少年们都有哪些期待？一起来听

据中国载人航天工程办公室消息，“天宫课堂”第二课将于23日15时40分在中国空间站开讲，神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富将相互配合进行授课。这也是中国航天员第三次进行太空授课。

这次授课活动讲什么？来看一下课程表：届时，航天员将在轨演示太空“冰雪”实验、液桥演示实验、水油分离实验、太空抛物实验，介绍与展示空间科学设施，另外还有天地互动环节，航天员真诚邀请社会各界特别是广大青少年在地面同步尝试开展相关实验。本次授课活动，中央广播电视总台将面向全球进行现场直播。

星辰大海少年说

对于即将开始的“天宫课堂”第二课，全国各地的青少年们都充满期待。

关于空间站，你最感兴趣的是什么？

浙江师范大学婺州外国语学校学生 沈周人：在地球上我们有重力，所以食物可以顺利地进入食道和消化道，但是我就不太清楚在太空中这个食物进入消化道会怎么样，是会浮起来还是跟（在）地球一样顺利地走下去，所以我想知道这个问题的答案。

广东惠州市龙湖学校学生 蔡东林：我想知道种子在空间站里没有阳光，是否能像（在）地球上发芽生长？

广东惠州市中洲实验小学学生 邓振森：我最感兴趣的是空间站里有没有WiFi，和地球是怎么联系的，还有空间站的氧气补给是从哪里来的？

浙江师范大学婺州外国语学校学生 俞琪雯：在太空中资源是有限的，所以说，如何进行将垃圾的收集，并且再次处理，再次能够进行一些新的资源产生，对这点我非常好奇。

广东惠州市中洲实验小学学生 林祺涵：我最感兴趣的是他们的水的重复利用的那个系统，因为它们（系统）再生水，然后把水的杂质、细菌全部过滤掉。

浙江省慈溪市上林初级中学学生 应柬之：作为一个观星爱好者，如果在空间站上观测星空的话，会不会有什么便利呢？这样子对我们的科学实验探究，会不会有什么好处呢？

如果你能进入空间站，你最想做什么？

浙江师范大学婺州外国语学校学生 方若：我最想做的事情是透过这个空间站的舷窗去看宇宙星辰，因为我们在地球上受到各种环境因素的影响，往往看得不怎么真切，所以我觉得在空间站中，会看得非常地漂亮。

广东河源江东新区德爱学校学生 肖翔：我就想在空间站喝水，因为水是在空间站浮起来的、颗粒状的，很有趣。我想把这种东西放在自己吞进去体验一下这种感觉。

广东惠州市中洲实验小学学生 邓振森：如果有机会进入空间站，我想在空间站里点燃火柴，看一下火柴上的火焰和在地球上有什么不同。

广东河源江东新区德爱学校学生 张诺思：我想要就是带一盆植物上去观察一下它的生长方向，观察一下和在地球上这个植物的（生长）方向有什么不同，在那种太空的环境下，它能不能生长得和在地球一模一样。

四川自贡板仓实验学校学生 郑雨彤：我比较希望能够在太空站举重，我在想如果没有重力的情况下的话，会不会因为没有重力杠铃会被举起来。

浙江师范大学婺州外国语学校学生 朱钰萱：我最想在太空观察指南针的指向，在太空中指南针的偏转情况。

你最想在空间站做什么实验？

宁夏银川市唐徕回民中学宝湖校区学生 于欣莹：我希望把一片羽毛和一个铁球放在同一高度，同一时间落下，看它们是否会同时落到地上。

浙江师范大学婺州外国语学校学生 方若：我最想做的实验是水稻的种植，因为在地球上，这个水稻的生长是受季节的交替影响，所以我觉得在空间站这种没有季节交替的情况下，会不会研制出一些新的品种什么的？

浙江省慈溪市上林初级中学学生 应柬之：如果我可以通过空间站实验做到每个月都能种植粮食，那么全世界的人类就不用为粮食问题而担忧了。

浙江省慈溪市上林初级中学学生 陈俊希：我想做外太空的辐射，对人类脑力的影响，我们都知道，现在人类的脑力还没有被开发到完全，那么是否在经过外太空辐射的影响后，人类的脑力能够被开发到一个新的高度呢？

浙江台州椒江五中学生 李博选：我最想做的是关于人体在失重环境下生长发育比在正常重力情况下生长发育有什么区别？是有抑制作用还是有促进作用？我想做这样的实验。（记者 潘虹旭 柴丹枫 王新琦）

(责编：郝孟佳、熊旭)