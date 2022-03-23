人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

广州南沙民心港人子弟学校向海内外招贤纳士

2022年03月23日08:54 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：广州南沙民心港人子弟学校向海内外招贤纳士

　　广州市南沙区政府22日发布消息，广州南沙民心港人子弟学校面向海内外招贤纳士，为该校多个学科招聘学科主任。

　　广州南沙民心港人子弟学校位于广州市南沙区粤港深度合作园港式社区内，离香港科技大学(广州)校园1.7公里，总用地面积约93亩，建筑面积约7.6万平方米，其地理位置距离南沙庆盛高铁站不到1公里，庆盛站已和香港通车，车程35分钟。

　　记者了解到，本次招聘涉及小学部科目类别，包含语文、数学、常识、资讯及通讯科技、音乐、体育、视觉艺术；中学部科目类别(HKDSE/ IGCSE/ GCE(AS& AL)/ IBDP课程)语文、数学、公民与社会发展科、物理、化学、生物、综合科学、中国历史、世界历史、地理、经济、资讯及通讯科技、家政、音乐、体育、视觉艺术。

　　该校的主要授课语言为英语，在待遇方面享有国际医疗保险(不包括美国)、享有粤港澳大湾区实施的个人所得税优惠政策、符合条件可安排住房、若子女符合入读条件，可获学费豁免等。

　　在任职要求方面，需要香港或国内外知名大学毕业，学士及以上学历，具有专业学科背景，硕士学位优先，有香港或国际学校高层管理经验、海外工作、留学经验者优先。(记者 方伟彬 王坚)

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部