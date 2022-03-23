原标题：广州南沙民心港人子弟学校向海内外招贤纳士

广州市南沙区政府22日发布消息，广州南沙民心港人子弟学校面向海内外招贤纳士，为该校多个学科招聘学科主任。

广州南沙民心港人子弟学校位于广州市南沙区粤港深度合作园港式社区内，离香港科技大学(广州)校园1.7公里，总用地面积约93亩，建筑面积约7.6万平方米，其地理位置距离南沙庆盛高铁站不到1公里，庆盛站已和香港通车，车程35分钟。

记者了解到，本次招聘涉及小学部科目类别，包含语文、数学、常识、资讯及通讯科技、音乐、体育、视觉艺术；中学部科目类别(HKDSE/ IGCSE/ GCE(AS& AL)/ IBDP课程)语文、数学、公民与社会发展科、物理、化学、生物、综合科学、中国历史、世界历史、地理、经济、资讯及通讯科技、家政、音乐、体育、视觉艺术。

该校的主要授课语言为英语，在待遇方面享有国际医疗保险(不包括美国)、享有粤港澳大湾区实施的个人所得税优惠政策、符合条件可安排住房、若子女符合入读条件，可获学费豁免等。

在任职要求方面，需要香港或国内外知名大学毕业，学士及以上学历，具有专业学科背景，硕士学位优先，有香港或国际学校高层管理经验、海外工作、留学经验者优先。(记者 方伟彬 王坚)

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