原标题：睡不好成了“流行病”？“睡前玩手机”是罪魁祸首

3月21日是世界睡眠日，“年轻人为什么越来越爱熬夜”“长期熬夜都有哪些危害”“拯救睡眠行动”等相关话题冲上热搜。

在社交平台上，越来越多的年轻人自嘲“睡渣”，不论是没有足够的“睡眠能力”，还是没给自己足够的“睡眠机会”，睡眠问题已然成为被时代普遍关注的一种“流行病”。大多数人希望通过“运动”来改善状态、心情等，认为“只要坚持健身，就会离健康更近”。

当下，睡眠、运动被越发重视：微博“失眠”话题阅读量超4.7亿，睡眠障碍不孤单；有97.6%的用户都立下过目标要好好睡觉、好好运动，然而Flag都没倒的只占4.3%。累丑、秃头、心情emo，都是睡不好又不运动带给人们的恶性循环的痛。

《国民深睡运动白皮书》剖析睡眠现状：2021年国人平均睡不够7小时，睡眠质量在下降，中国的人均睡眠时间也相比国际均值每天少10分钟；纵观性别与代际，男性睡得比女性少、越年轻的群体睡眠得分越低，00后是“睡渣本渣”；八成国人受睡眠问题困扰：深睡时间短、入睡困难、习惯性熬夜等是最困扰的问题。

科学的运动能助力更好的睡眠，不仅在身体上让人到点儿困、快点儿睡、睡得更深，还能在精神上为人们解压、唤醒、保持自律。而国民最爱的运动是跑步和散步，尽管97.6%表示自己有过“运动”flag，“经常运动”的人群仅占27.8%。

哄睡机、睡眠眼罩、睡眠耳机、睡眠监控床垫、助眠喷雾……助眠神器层出不穷；不少年轻人采用“日咖夜酒”的方式白天喝咖啡提神、晚上喝点酒助眠。良好的睡眠对许多人来说是一种“新式奢侈”。

调查显示，影响睡眠因素TOP10中，睡前忍不住玩手机、平板位居第一，惯性晚睡，缺乏改变动力位居第二；压力太大影响休息，熬夜学习工作等都是主要原因。此外，卧室隔音差，床垫、枕头不舒服，温度、湿度不适宜等客观因素也是“睡不好”的主要原因。

如何保障好睡眠？首先要加强运动量，即使是遛弯、跳广场舞这样的“轻度”活动，只要消耗体力，都可以帮助增加深度睡眠量。同时，应建立良好的作息规律，不要轻易打破节律，告别“睡前玩手机”“饮酒助眠”“太晚运动”等错误习惯。此外，卧室与寝具方面注意打造适宜睡眠的环境。睡前不妨听听音乐、泡个热水澡，让身体放松下来，也可以帮助收获一个“好梦”。

文/本报记者 陈斯

(责编：郝孟佳、熊旭)