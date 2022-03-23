原标题：东西城高中登记入学试点校公布

昨天，东城区及西城区教委分别发布普通高中登记入学试点工作的通知。北京青年报记者梳理发现，两区的通知均公布了普通高中登记入学的试点校名单、计划招生人数以及招生资格等。其中，两区共有5所试点校纳入普通高中登记入学试点，涉及东城区2所和西城区3所。

日前，北京市教委发布关于做好2022年高级中等学校考试招生工作的意见。意见中首次提到，在东城区和西城区的部分普通高中开展登记入学试点，具体办法由东城区、西城区制定发布。根据昨日两区发布的通知，东城区的2所试点学校分别为北京市第二十一中学和北京市第五十中学分校，登记入学计划为每所学校80人。西城区的3所试点学校分别为北京市第五十六中学，登记入学计划80人；北京市宣武外国语实验学校，登记入学计划80人；北京市西城职业学校附设普通高中班，登记入学计划100人。

根据安排，各试点学校报名时间统一为4月16日(星期六)。报名学生持2022年该区普通高中登记入学报名表和《北京市初中学生综合素质评价报告册》到试点学校报名，每名学生仅可报名1所试点学校。 同时报名2所试点学校登记入学的，取消报名资格。

通知明确提到，符合条件的考生可以自愿报名参加试点学校高中登记入学。具体报考条件为，已参加2022年初三年级初中学业水平考试报名，具有普通高中升学资格且具有本区所在学校连续三年学籍的应届初三年级学生。初中综合素质评价等级达到B等及以上，地理、生物科目初中学业水平考试的卷面成绩不低于42分（卷面成绩总分值70分）。普通高中升学资格依据《北京教育考试院关于做好2022年初三年级学生初中学业水平考试报名工作的通知》（京考中招〔2021〕11号）确定，学籍信息依据北京市中小学学籍管理云平台（CMIS）确定。

北青报记者了解到，试点学校依据《北京市初中学生综合素质评价报告册》开展录取工作。符合条件的报名学生人数小于或等于试点学校登记入学计划时，全部予以录取；符合条件的报名人数大于试点学校登记入学计划时，严格按照登记入学计划人数录取。学校确定录取名单后，按程序报北京教育考试院备案，4月22日报名学生可通过北京教育考试院网站查询录取结果。已被普通高中登记入学录取的学生继续参加初中学业水平考试，成绩记为“合格/不合格”，不再参加中招志愿填报和其他招生录取。报名材料如存在弄虚作假行为，录取结果无效。（记者 武文娟 刘洋）

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