原标题：复旦大学：研究生复试原则上采用网络远程方式

据复旦大学研究生招生网消息，复旦大学2022年硕士研究生招生复试考场规则21日公布，规则包含14条，其中提出，受疫情影响，复旦大学2022年硕士研究生招生复试原则上采取网络远程复试方式，效力与线下复试等同。参加复试的考生应提前阅读《网络远程复试考生操作说明》，做好复试准备工作，按照招生院系要求提前进行演练。如考生未按要求提前进行演练，导致复试时出现网络设备问题，由考生承担由此造成的相应后果。

以下是全文：

一、复试是研究生招生考试的重要组成部分，复试不合格、同等学力等人员加试不合格、思想品德考核不合格者，不予录取。

二、受疫情影响，复旦大学2022年硕士研究生招生复试原则上采取网络远程复试方式，效力与线下复试等同。参加复试的考生应提前阅读《网络远程复试考生操作说明》，做好复试准备工作，按照招生院系要求提前进行演练。如考生未按要求提前进行演练，导致复试时出现网络设备问题，由考生承担由此造成的相应后果。

三、网络远程复试平台首选“腾讯会议”，复试过程中一般要求考生安装“双机位”。一机位是考生复试主界面，考生首选使用笔记本电脑或平板电脑复试，确保设备的视频、音频功能正常运行，保证面试过程中网络顺畅，不受外界因素干扰。二机位仅显示考生静音状态的视频画面，可以使用手机或平板电脑，进入面试平台后关掉音频功能。考生应按照《网络远程复试考生操作说明》摆放安装双机位。电子设备在复试过程中不得运行其他网页或软件。

四、考生应在参加网络远程复试前再次确认设备正常运行、网络畅通，关闭设备页面所有可能弹出消息的程序(包括微信、QQ)。

五、考生应按照招生院系规定的时间准时参加复试，逾期视为自动放弃。如不具备远程复试条件，应提前向招生院系反映，并向目前就读高校或所在地省级教育招生考/试/机/构等寻求合理的支持帮助。

六、考生应选择在独立、无干扰、光线明亮的场所参加复试，视野范围内禁止放置与复试内容相关的书籍资料；桌面禁止摆放除复试设备以外的其他物品，未经允许不得摆放纸、笔。

七、考生参加复试时，应自觉遵守考试秩序，服从工作人员的安排和管理，主动配合进行报考资格在线审查、“人脸识别”、“人证识别”身份验证核查、复试环境检查等事项。

八、考生在复试过程中应按照复试专家和工作人员的要求操作，双肘置于桌面，双手在胸前自然上抬轻握、约与肩部同高，显示在视频画面中；答题时未经允许视线不得离开屏幕，不得操作、切换电脑屏幕。

九、考生如在复试过程中出现设备故障或网络连接不顺畅等情况，应及时配合复试工作人员采取相应调整措施。考生如无法听见(听清)专家提问，应主动说明情况，请专家复述试题。无法请见(听清)专家提问但未当场说明情况的，由考生承担由此造成的相应后果。

十、考生在复试过程中不得拍照、录音、录像、直播、录屏、投屏。

十一、考生必须独立答题，禁止借助他人或相关资料。未经允许禁止使用除一机位与二机位设备之外的其他通讯、电子设备，否则一律按作弊论处。

十二、考生在复试期间及招生院系本学科复试工作全部结束前，不得以任何形式透露传播试题内容等有关情况，否则一经查实按作弊论处。

十三、对违反招生管理规定和考场规则，影响招生公平、公正的考生，按《国家教育考试违规处理办法》等进行处理。对在校生，由其所在学校按有关规定给予处分，直至开除学籍；对在职考生，通知考生所在单位，由所在单位视情节给予党纪或政纪处分。考生的违规、作弊事实记入《国家教育考试考生诚信档案》和考生人事档案。

十四、依据“两高”《关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》，在研究生招生考试等国家教育考试中组织作弊、替考等行为属于“情节严重”的刑事案件，将移交有关部门依法定罪量刑。

(责编：郝孟佳、马昌)