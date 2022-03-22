原标题：世界防治结核病日将至 专家：学校要注意防控

3月24日是世界防治结核病日。结核病主要通过呼吸道传播，专家指出，学校和学生是结核病防控的重点场所和重要人群。

河南省疾控中心结核病预防控制所所长孙定勇表示，结核病是一种由结核分枝杆菌感染引起的慢性传染病，除了指甲和头发以外可侵犯全身的各种脏器器官，但主要侵犯肺脏，引起肺结核，其症状主要是咳嗽、咳痰2周以上，以及发热、盗汗、乏力等。传播途径是排菌的肺结核患者通过大声说话、咳嗽或打喷嚏排出的飞沫被周围的人吸入，从而感染。

肺结核在人群密集的场所，如学校、养老机构等，一旦有传染源长期存在，极易造成聚集性疫情。学校是人群高度集中的地方, 学生在学校学习、生活等活动中接触密切,且时间长,特别是寄宿制学校的学生,所以学校内的结核病防控是重中之重。

孙定勇建议，首先，学校领导及师生需要对结核病相关知识有基本了解，掌握结核病的可疑症状、传染途径，增强自我保护意识。其次，学校教室、寝室等室内场所要保持通风，加强空气流通，对空气消毒（紫外线），降低结核病传染风险。最后，学生个人应加强锻炼，提高自身免疫力，保持良好作息习惯。同时还要保持健康的心理，对结核病传染不产生过度焦虑。

新华社记者 王 烁

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