人民网北京3月21日电 （记者温璐）据中国海洋大学官网消息，著名物理海洋学家、我国海浪研究的开拓者、中国科学院院士、原山东海洋学院院长、中国海洋大学教授文圣常同志，因病医治无效，于2022年3月20日15时37分在青岛逝世，享年101岁。

文圣常是我国最早从事海洋科学研究的科学家之一，长期致力于海浪研究和物理海洋教育事业，为开拓和奠定我国物理海洋科学事业作出了卓越贡献。他在海浪频谱、海浪方向谱、海浪预报方法研究和海浪数值模式研究等领域成果丰硕。

1946年，文圣常赴美国进修。在美国进修期间，文圣常一边查阅海洋资料，一边结合机械工程学科所长，在心中勾勒出一种开发利用波浪能的简易装置。回国后，他到重庆任教。教书育人之余，他将心中设计了无数遍的海浪动力装置付诸实施——利用海浪的垂直运动获得电力输出，从而让海上灯塔夜里也能发光，为海上船只导航。据了解，当时建在陆地的灯塔上装有航标灯，依靠陆地电力供给，而海上灯塔因为陆电送不上去，是没有航标灯的。文圣常设计制造的波浪发电装置，为海上安装航标灯创造了条件，这项发明不仅在当时，即使现在依然具有应用价值。

1953年，文圣常来到山东大学，他面临的挑战是从工科领域的机械工程，向理科领域的海洋科学转型。他给自己制订了庞大的基础理论学习计划，在那段过渡时期，他读书甚至比大学期间还要努力。他发表的《利用海洋动力的一个建议》，成为我国学者最早探讨海浪能量利用的学术文章。20世纪80年代，文圣常在原有基础上，引入新的参量，推导出“理论风浪频谱”。他在海浪频谱、海浪方向谱、海浪预报方法研究和海浪数值模式研究等领域成果丰硕。他撰写的《海浪原理》和《海浪理论与计算原理》，成为指导国内外海浪理论研究的重要专著，赢得了“世界五大海浪专著有其二”的美誉。

由他主持研究的海浪计算方法在国内得到广泛应用，列入1978年出版的交通部《港口工程技术规范（海港水文）》中，该成果1985年获国家科学技术进步奖二等奖。1993年，文圣常当选为中国科学院院士。

文圣常为国家和社会培养了大批优秀海洋人才。我国自主培养的第一位海洋学博士孙孚，获得卡尔·古斯塔夫·罗斯贝奖的著名气象学家、美国夏威夷大学教授王斌等皆是他的学生，他诲人不倦，桃李遍天下。

2000年9月23日，何梁何利基金授予文圣常科学与技术进步奖，奖金20万元港币。文圣常将其中一半捐献给家乡河南省光山县砖桥镇初级中学；一半捐给海大，设立了“文苑奖学金”，“文苑奖学金”是中国海洋大学学子梦寐以求的奖学金，目前已颁发22届，累计66人获奖。

进入新世纪，文圣常在科研上退居二线，但学报的编辑工作仍由他负责。特别是在他的努力下，2002年4月《青岛海洋大学学报（英文版）》创刊号面世。同年10月，随着学校的更名，学报也改为《中国海洋大学学报（英文版）》。

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