日前，北京理工大学举行了教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“加快培养理工农医类专业紧缺人才研究”开题暨专家研讨会。多位特邀专家出席开题论证与研讨会。

据介绍，该课题结合国际国内形势，聚焦于如何加快培养理工农医类专业紧缺人才，从供给需求、宏观微观、纵向横向、分区分类等维度，重点对专业紧缺人才需求、教育供给、培养质量、理念模式、国际比较、对策建议等方面开展系统研究，力求在标准建设、案例开发、决策服务等方面取得突破。

研讨会现场。北京理工大学供图

专家组审阅了开题报告，听取了课题组所作的开题汇报，对该课题研究的总体设计与研究方案给予肯定。与会专家认为，课题立足国家战略需求、紧扣市场急剧变化，深入研究“培养什么样的专业紧缺人才”“如何加快培养”这两个核心问题，具有重要理论意义与应用价值。同时，专家组就课题的后续开展提出了建议，并希望课题组进一步突出重点、加强协同，注重过程性成果转化，力争取得标志性成果。

据悉，该课题由北京理工大学人文与社会科学学院教授王顶明担任首席专家，中国人事科学研究院研究员黄梅、国家卫生健康委干部培训中心研究员张光鹏、北京大学副教授沈文钦、北京航空航天大学教授赵世奎、天津大学副教授高耀、全国就业创业指导委员会委员孙焱、北京大学现代农业研究院研究员苏丁丁等为子课题负责人。

(责编：熊旭、秦华)