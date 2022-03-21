2019年3月18日，习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话。三年来，全国各地教育部门和学校，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，持续深化思政课改革创新，大力加强思政课教师队伍建设，探寻提高思政课吸引力的根本路径，取得了突出成绩。日前，人民网教育频道策划推出“学校思想政治理论课教师座谈会召开三周年系列报道”。

三年来，中央财经大学党委坚守“为党育人 为国育才”初心，坚守财经报国使命担当，明确接续创新大思路，构建协同育人新格局，全面推动思政课建设。学校党委书记、校长带头走进课堂，带头推动思政课建设，带头联系思政课教师，为思政课建设提供有力保障。

学校党委严格落实思政课建设主体责任，把思政课建设作为党的建设和意识形态工作的标志性工程摆上重要议程。学校党委常委会每学期至少召开1次专题会议研究思政课建设，抓住制约思政课建设的突出问题，在工作格局、队伍建设、支持保障等方面多措并举，为思政课建设提供组织保障。

学科建设对思政课建设支撑扎实

课程体系建设进一步完善

中央财经大学始终重视马克思主义理论学科建设，以积极有为的学科建设支撑思政课教育教学。近年来，学校马克思主义理论学科建设取得了突破性进展，2018年获批马克思主义理论一级学科博士点。2019年，马克思主义学院入选北京市首批重点建设马克思主义学院。马克思主义学院将思政课教学与研究纳入学科建设整体规划，以提升思政课教师教研水平为抓手，将教学研究与学术研究相结合，研究成果转化与教学质量提升相结合，思政课教学与马克思主义理论专业人才培养相结合，为推进思政课教学提供了坚实的学科支撑。

学校也进一步在完善思政课课程体系上重点发力。在博士阶段开设“中国马克思主义与当代”，硕士阶段开设“中国特色社会主义理论与实践研究”，本科阶段开设“马克思主义基本原理概论”、“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”、“中国近现代史纲要”、“思想道德修养与法律基础”、“形势与政策”，并按相关文件要求严格落实学分。

自2019级本科生开始，学校将“形势与政策”课作为贯穿学生在校学习期间开课不断线的必修课程。2022年春季学期开始“形势与政策”课新一轮的改革，坚持“开门办思政课”的原则，由思政课教师、专业学院教师、行政干部和辅导员组成50余人的授课团队，针对不同年级学生的特点和需求，结合教育部下发的教学要点开展以线下为主的专题授课。

积极推广“问题链教学”改革经验

多措并举推进思政课教师队伍建设

近年来，学校秉持立德树人理念，坚持问题导向，首创“问题链教学法”，持续推进基于“问题链教学”的思政课综合改革。基于“问题链教学”创新的高校思想政治理论课综合改革获2018年国家级教学成果一等奖。“问题链教学”改革经验入选2019年、2020年教育部“深化新时代学校思想政治理论课改革创新现场推进会”典型经验，得到大会深度推介，在全国引起了热烈反响。

办好思政课关键在教师。学校高度重视思政课教师队伍建设，在队伍建设中实施了一系列有力举措：一是分别实施学科骨干支持计划和年度教学项目支持计划，大力支持教师科研和教学能力的提升；二是新老教师结对子，为每名思政课青年教师安排老教师进行专门指导，实现老教师对青年教师的“传帮带”，助力青年教师成长；三是以重大教学项目为平台，组建和打造优秀教学团队，促使教师在团队中成长

此外，学校建立多样态集体备课、青年教师工作坊等教研机制，通过多形式教学研讨促进教学能力提升；组织主题微课录制，在系列微课制作中促进教师教学成长，策划和推进录制中财思政战“疫”微课20讲、建党百年思政主题微课26讲，有效促进教师教育教学能力提升。同时，积极发挥名师引领作用，名师效应日益凸显。（李依环、刘禹）

(责编：李依环、秦华)