从“生物医学研究目的、特点与前沿热点”到“生物医学与现代科技”，再到“现代生物医学研究取得的重要进展和重大突破”；从宏观到微观，结合大量实例，详细生动地讲授生物医学发展态势、面临的挑战与未来研究方向……3月18日，由南开大学医学院开设的 “名师引领”通识选修课《医药前沿与挑战》迎来第一讲，中国工程院院士、南开大学校长曹雪涛以线上线下相结合的方式为大家讲授了“生物医学研究前沿热点与发展趋势”，吸引了1.4万人线上参与。

“校长讲课明晰了各主要研究热点目前的发展态势，作为年轻学子，更清楚以怎么样的角度去学习医学知识体系。”“受益匪浅，给了我很大启示，未来自己提升的方向更明确了”……广大学生对这门课程表示欢迎。

生物医药领域是全球新一轮科技革命的战略制高点，随着“健康中国2030”战略的全方位推进，重要性和紧迫性日益凸显。

着眼全球生物医药前沿趋势，医学院于本学期正式开设由12位院士主讲的《医药前沿与挑战》通识选修课，该课程由曹雪涛负责，面向南开大学和天津医科大学本科生开放，目标是打造国内医药学科顶级课程。旨在拓宽学生们的学术视野，引导他们深入思考人类健康、疾病防治与社会进步的内涵意义，最大限度调动学生对医药学领域专业学习的积极性，启发创新思维，提高学科前沿交叉的敏感性，引导激励学生践行科学家精神，助力培养未来医药学领军人才，服务健康中国战略。

在后续的课程中，呼吸病学专家、中国工程院院士钟南山，药学专家、中国科学院院士陈凯先，结构生物学专家、中国科学院院士施一公，传染病学专家、中国工程院院士李兰娟，心脏病学专家、中国科学院院士葛均波，药物学专家、中国科学院院士蒋华良，生物工程与医疗器械专家、中国工程院院士程京，口腔医学专家、中国工程院院士赵铱民等十一位国内顶级专家院士，将结合亲身工作经历，用通俗易懂的实例阐释医学科学知识，向年轻学子们讲授医药领域的新观点和前沿技术，以及生物医药发展机遇与挑战。课程内容涵盖多个医学前沿领域，为同学们提供了与院士面对面学习交流的宝贵机会。

“名师引领”通识选修课是由校长曹雪涛倡导设立、旨在提高本科生教育教学质量而开设的系列课程，目前已在理工科、人文社科、生物医学等全面实施和推进。（武少民、付坤）

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