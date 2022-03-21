记者李依环

2019年3月18日，习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话。三年来，全国各地教育部门和学校，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，持续深化思政课改革创新，大力加强思政课教师队伍建设，探寻提高思政课吸引力的根本路径，取得了突出成绩。日前，人民网教育频道策划推出“学校思想政治理论课教师座谈会召开三周年系列报道”。

“彻底告别学生时代，努力成长为一名合格的思政‘青椒’！”北京科技大学马克思主义学院的青年教师强光美，第一次参加学院举行的青年教师座谈会后，在个人社交平台写下了这样一句话。

学生评教排名前20%，荣获北京高校教书育人“最美课堂”一等奖，相关课题获教育部人文社科基金、国家社科基金青年项目立项......三年多过去，从不太会讲思政课到牢牢站稳三尺讲台，从马克思主义理论学科的“门外汉”到学科交叉的“创新人”，强光美以丰硕的教学、科研成果实现了自己的“小目标”。

在北京科技大学马克思主义学院，与强光美有类似成长经历的青年教师还有很多。近年来，北京科技大学立足立德树人根本任务，在打造一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍上下足功夫，摸索出一套行之有效的思政课教师队伍建设“组合拳”，努力为新时代思政课教师队伍建设创新贡献“北科方案”。

“引一批、转一批、招一批”，优先配齐思政课教师队伍

学校党委通过“校外人才引一批、校内教师转一批、应届毕业生招一批”，优先配齐思政课教师队伍。“引一批”，即从国内其他高校引进9名副教授以上青年骨干教师，并给予配套支持政策，发挥其示范引领作用；“转一批”，即从本校择优选拔10余名党政干部、辅导员转入思政课教师队伍，明确思政课教学要求，进行规范化管理；“招一批”，即从北大、清华、人大、社科院等知名高校和科研院所招聘优秀博士、博士后20余人，进行针对性培养。

此外，学校还“备一批”，即加强马克思主义理论学科博士后科研流动站建设，吸纳更多优秀的青年人才投身马克思主义理论研究，充实思政课教师后备力量。以上举措，多管齐下，有效保证了思政课教师队伍的规模，也优化了队伍的年龄结构、学历结构等，增添了队伍的活力。相比马克思主义学院建院时人数规模，思政课教师队伍实现了翻番式增长。

“进得顺、转得实、上得快”，加速夯实思政课教师队伍

在优先建齐队伍的过程中，为了让新入职教师顺利、快速地融入学院，适应新岗位，扮演好新角色，学校马克思主义学院与职能部门通力合作，创新机制，让新加入的教师“进得顺、转得实、上得快”。

“进得顺”，是指引进、转岗和招聘过程中政策到位、流程顺畅。校党委专题研讨思政课教师队伍建设，确保教师编制到位、进人政策倾斜。人事部门简化办事流程，提高进人或转岗效率，在进京户口指标分配、岗位聘任等方面优先思政课教师。“转得实”，是指校内转入思政课教师工作相关措施到位，明确思政课教师岗位职责，通过“融入教研室、融入思政课程、融入思政课题、融入思政研究生培养、融入思政类社会咨询服务”的“五融入”措施，确保转岗教师实质性融入思政教师队伍。

在助力青年教师“上得快”方面，北科大对青年教师进行针对性培养，有效助推他们迅速成长发展。学校给新入职的青年教师设置了一年的助课适应期，在此期间免于教学工作量的考核；学院为每位青年教师配备1名资深指导教师，进行一对一的指导，使青年教师快速熟悉思政课教学的基本原则和有效方法。此外，学校也为教师的科研业务和学术著作出版提供支持补助，旨在助力青年教师的学术发展。

“搭平台，重引领，促提升”，全力建强思政课教师队伍

思政课教师作为学生的思想引路人和信仰铸魂者，承担着引导青少年“扣好人生第一粒扣子”的重要责任。因此，这支队伍不仅要配齐夯实，更要建强建优。三年来，北科大参照一流学科建设目标，通过“搭平台，重引领，促提升”，高标准支持和建设思政课教师队伍。

围绕“搭平台”，学校通过制度建设和政策扶持，搭建教学、科研、社会服务等各类平台，为思政课教师提供发展的机遇。例如，学校支持思政课教师校内外挂职锻炼、实践研修、海内外学术交流、与学校一流学科交叉合作等，全国高校思想政治工作队伍培训研修中心、学校共青团研究中心、思想政治教育核心刊物《思想教育研究》等优质平台均优先对青年教师开放等。

聚焦“重引领”，学校重点培养名优教师并发挥其引领作用。学校从老、中、青不同年龄段的教师中，选拔一批骨干教师，让他们先“冒出来”，在学校“北科学者人才支持计划”“青年拔尖人才培育计划”中，对他们进行全过程重点资助，培养一批热爱思政课教学和马克思主义理论研究、教学业绩突出、具有发展潜力的思政领军人才，同时充分发挥他们的示范引领作用。

着力“促提升”，学校致力于从整体上提升思政课教师队伍的“引路人”素养。“一花独放不是春，百花齐放春满园。”除了从严、从高培养高层次思政课人才，学校还通过加强日常的监督、培训、交流、考核等环节，从整体上提升思政课教师的核心能力和职业素养。

(责编：李依环、秦华)