原标题：身心健康从好睡眠开始

3月21日是第22个世界睡眠日。在中国医师协会睡眠医学专业委员会19日举办的“2022世界睡眠日新闻发布会”上，中国工程院院士、北京大学第六医院院长陆林等多位专家指出，长期睡眠不足会产生致命的影响，研究显示长期睡眠有问题会增加糖尿病、高血压、心脏疾病的发病风险。

仅有22.56%的公众了解睡眠疾病

有多少人了解，睡眠不好会导致诸多疾病呢？

“听过但不了解的公众约占37.52%，从未听说过睡眠不好还会致病的约占33.94%，了解一些的仅占22.56%。”中国医师协会睡眠医学专业委员会主任委员叶京英发布都市上班族睡眠状况报告时指出，公众对睡眠疾病缺乏了解，这暴露了相关科普还有很长的路要走。

这组数据的来源为2021年50万条睡眠数据及1833份有效问卷，样本年龄覆盖18岁以上的上班族，包含内地31个省、自治区、直辖市（不含港澳台地区）。

据叶京英介绍，问卷调查用户平均睡眠时长7.5小时，手表手环用户平均睡眠时长6.85小时。睡眠时间可以达到8小时以上的只有22%，6至8小时的大约占53%，不足6小时的有25%。

数据显示，47%的上班族反映睡眠质量不佳，仅有30.6%的上班族深度睡眠时间达标；25%的人群每天夜间打呼噜，有潜在睡眠呼吸暂停风险；最能熬夜的城市包括北京、上海、深圳及广州，睡眠最晚的省份是广东省，平均上床时间是23时55分。

导致睡眠质量不佳的因素，哪种排第一呢？叶京英介绍，数据显示“玩手机”和社会压力分别占第一和第二位。“玩手机”占到了59.7%，其中除了娱乐，处理工作也占有一定比重。

据叶京英介绍，在睡眠质量不好的上班族中，51.6%表现为记忆力下降，47.8%表现为注意力不集中；睡眠时间小于6小时的人群中，25.5%存在超重；睡眠时间低于6小时上班族中，45%的人面部肌肤出现问题。

多种慢病的源头和睡眠疾病密切相关

睡眠是维持人体生命活动的重要生理过程。中国工程院院士、清华大学临床医学院院长董家鸿指出：“充足的睡眠，均衡的饮食和适当的运动，是国际社会公认的三项健康标准。”

中国工程院院士、耳鼻咽喉科专家韩德民指出，多种慢病的源头因素和睡眠疾病之间密切相关，必须对健康和睡眠之间的关系有非常重要的认识，更重要的是要推进知识科普，让大众了解睡眠的重要性。

“实际上，睡眠有重要的生理功能。人类最基本的认知记忆就是在睡眠当中完成的，脑组织的代谢产物是在睡眠中被清除的，突变的肿瘤细胞同样是在睡眠当中被清除的，有睡眠才有健康。”陆林指出，好睡眠可以减少糖尿病、心血管疾病的发生。

他援引四个大学的团队研究发现指出：睡眠时长跟人群的高血压、房颤、肺栓塞直接有关；睡眠障碍会增加痴呆的风险；睡眠障碍与精神疾病也有密切关系，如果青少年有一些精神心理疾病，医生也要尽量去维持他们的良好睡眠。

在专家们交流的过程中，学龄前儿童也是重点关注的人群。研究发现，睡眠问题会影响学龄前儿童产生共情、理解他人的能力。

睡眠是健康的基本保障。陆林感慨他每次门诊都会有中学生、大学生来就诊。我国青少年睡眠障碍发生率是26%，有一些甚至因为睡眠障碍而休学，影响自身成长。“预防老年痴呆，良好的睡眠也非常重要。”陆林说。

睡眠相关数据和研究平台正在搭建

当前，很多人对睡眠知识和睡眠相关疾病不了解，不知道去睡眠科室诊治。

“有睡眠障碍的人大多很焦虑，很痛苦。身体不舒服，排查很久才会去睡眠科就诊。”陆林表示，这也是为什么我们希望在世界睡眠日多做科学普及。

他介绍，通过中国医师协会，全国睡眠数据和研究平台正在建立，目前北京大学第六医院和相关的公司、平台正在合作，已经有几十家大医院参与其中。

“这样也可以促进睡眠医学与多学科交叉。”陆林表示。

韩德民坦言，我国还存在睡眠呼吸疾病治疗窘境，达标的睡眠医学诊疗中心大部分都在大城市，基层专科医生缺乏。

“这也是建立中国睡眠医学大数据库和平台的意义所在，让睡眠医生把每个患者的信息，通过平台和数据，与全国的同行共享，通过数据和平台，给患者进行指导。”陆林表示。

“现在有睡眠监测手环，大家可以把它作为一个参考，但是如果长期怀疑自己睡眠有问题，还是要到医院监测睡眠，请专业医生给予诊断意见。同时睡前不要看电子产品，可以看看书，听听舒缓的音乐，白天要积极参加户外体育运动，特别是中小学生一定要有户外活动，晚上睡眠质量会更好。”陆林建议。

（记者 金振娅）

(责编：李依环、熊旭)