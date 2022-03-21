原标题：青藏高原古鱼类研究获新进展

曙光古裂腹鱼化石。资料图片

近日，兰州大学地质科学与矿产资源学院闫德飞教授团队发现古裂腹鱼属新种——曙光古裂腹鱼。

据悉，闫德飞教授团队对采自青藏高原北部柴达木盆地渐新统中一批新的裂腹鱼类化石（距今约3000万年）进行研究，通过与相关现生及化石类群的骨骼形态对比，将其鉴定为古裂腹鱼属的一个新种：曙光古裂腹鱼。该研究根据化石记录与分子生物学证据认为，现代原始等级裂腹鱼类可能在渐新世时期起源于青藏高原北部。目前，研究成果已发表在国际古生物学期刊《系统古生物学》。

近年来，团队致力于研究柴达木盆地的鱼化石和植物化石，于2017年报道了目前时代已知最早的裂腹鱼类化石并建立裂腹鱼亚科一新属：古裂腹鱼属。

论文第一作者、团队成员杨涛说，从生物分类的角度来讲，裂腹鱼类是鲤科中一个特殊的类群，现代仅分布于青藏高原及其周边山区，其形态独特，全身覆盖细小的鳞片或裸露无鳞，在臀鳍的两侧各有一列特化的大型臀鳞，在这两列臀鳞之间的腹中线上形成一条裂缝，故得名“裂腹”。另外在上千种鲤科的鱼类中，裂腹鱼是极少一种能够适应青藏高原地区高海拔、寒冷、干旱、紫外线辐射强等特殊自然条件的一个类群。

对现生鲤科鱼类鳞片退化程度与栖息地气候条件的相关性分析表明，鳞片的大小与温度高低呈明显的负相关性，当前鱼化石伴生的植物化石显示这些鱼类当时生活在一个温暖湿润的环境中，推测其出现可能与始新世——渐新世之交（始新世：约5600万年前，渐新世：约3390万年前）的全球降温事件有关。比如云南的大理裂腹鱼（弓鱼）、青海的青海湖裸鲤（湟鱼）、新疆塔里木的扁吻鱼（大头鱼）等，其形成与演化就与过去青藏高原的古环境变化有着密切的联系。

在今天，裂腹鱼属于高原地区重要经济鱼类，但此次研究发现的曙光古裂腹鱼与裂腹鱼有所不同，该化石的发现证明在三千万年前它们曾在此地存活过，但后来灭绝。曙光古裂腹鱼并不是今天这些裂腹鱼的直系祖先，而可能是这些鱼在远古时期的一个近亲。

“曙光古裂腹鱼的发现，呈现了青藏高原曾经的生物多样性，这对了解气候变化的趋势大有帮助；其次有利于帮我们了解原始裂腹鱼类早期演化的一些问题，我们为这一新物种命名为‘曙光’是希望它们能够为古裂腹鱼属乃至原始裂腹鱼类的早期演化历史提供新线索。”杨涛说。

该研究受第二次青藏高原综合考察、国家自然科学基金和中央高校研究生创新项目资助。

（记者 宋喜群 王冰雅 通讯员 吴雪娇）

(责编：李依环、熊旭)