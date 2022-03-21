位于辽宁盘锦的辽河入海口处，大潮漫滩后，弯弯曲曲的潮沟形成美丽的冰凌景观。

胡婧怡 宗树兴摄

楼群、树影、大桥、云朵，还有水面上闪闪的银星，倒映的衬景铺展在宽阔的河面，安详而宁静，这是辽河，穿城而过，城市因为有了一条大河，更加水润和饱满。

我时常于午后或者黄昏，去辽河边的湿地公园，一坐就是很久。

大河泱泱，几乎看不出水流的方向。无风时，它静若处子，起风了，水面的波浪随着风向起伏，摇摆不定，仿佛整个世界也跟着动荡起来。事实上，它是一路向西，流入渤海湾的。目送着辽河在我的眼前静静地追着硕大的夕阳而去。

我喜欢这条河穿城而过时的雍容和优雅，但更爱它抵达辽河入海口展示出来的原始的涵养和野性的美，那是万千生灵的天堂，尤其春天的辽河口，太热闹了。

如果用一个字来形容辽河入海口的春天，我选择“潮”字，既不浮夸，也没辱没。

先是“风潮”。地处风口浪尖上的辽河入海口，当来自内蒙古和西伯利亚的大风裹挟着寒流，日日夜夜地吹拂，硬生生用冰雪锁住了一条大河，也锁住了潮涨潮落的海浪，让大海一退再退，退到天边。

千里冰封的辽河入海口一进入2月，风力不减，却不知不觉中少了冷厉刺骨之势。蠢蠢欲动的河水，鼓胀着积蓄一个冬天的憋屈，冲破冰层，掀起了又一个“潮”——冰潮。

辽阔而坚固的冰雪世界开始坍塌、碎裂、碰撞，仿佛一场盛大的出征，铁马冰河浩浩荡荡，所向披靡地扑入大海的怀抱。有的冰排被挤压到岸边，犹如银龙护佑着堤岸，那些耸立如山堆积如仓的冰排，被一波一波的浪头掏空了五脏六腑，留下泥沙混杂的遗骸，裸露在河床上，过不了几天，连这样的遗骸也融入了大地，新的苇芽便开始破土而出……

其实，在辽河口，比冰潮更早抵达的，是北归的“鸟潮”。丹顶鹤、东方白鹳、天鹅、大雁、黑嘴鸥……200多种鸟类，“封书欲寄天涯意，海水风涛不计程”地飞越千山万水，在辽河口湿地栖息或者中转。

为了保护辽河口万千生灵的家园，盘锦人以“退养还湿”的决绝，放弃利益，大步地后退着，这片越来越广袤的湿地，迎来了它的又一个高潮——孕育潮。

1万多只黑嘴鸥的繁殖地，南小河担负起名副其实的产床。与此同时，蓬勃的万物，在冰雪消融的辽河入海口，奋力地为新生命的诞生准备着、忙碌着。雏鸟破壳，苇芽簇拥着新鲜的生命；在海潮一遍一遍冲刷之下，翅碱蓬开始为天下众生铺展了红地毯，走红毯的海潮，让一个观潮的人，感受到了沧海桑田的生生不息……（文/海默）

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