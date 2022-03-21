原标题：开拓东南亚华侨进步教育事业（百年航程 有“侨”精彩(67)）

20世纪上半叶， 以华侨教育家李春鸣为代表的一群华侨知识分子，在印尼雅加达创办中华中学（简称华中）。这所学校曾经享誉整个东南亚，被誉为东南亚华文教育的一颗璀璨明珠 。

李春鸣，生于1894年，名霆震，号村民，江苏南通西亭镇人。1916年毕业于南京国立高等师范。1919年，经教育界名人黄炎培推荐，李春鸣由著名侨领陈嘉庚招聘赴南洋协助开办华文学校，之后又先后在马来西亚、新加坡、苏门答腊等地担任华侨学校育训主任、教学主任、校长等职。

东南亚早期华校长期存在八股式教学和殖民化教育的体制弊病。1939年，李春鸣因不满华校“董教合约”等不平等条款，联合张国基等3名有志华侨教育的教师，在印尼雅加达独立创办华侨学校——中华中学，李春鸣亲任校长。

为了创办这所新型华文学校，他们不畏艰难，白手起家。有“书法家”之称的李春鸣，通过为当地商号题字来募集办学经费，并组织全校师生开展捐款和建校劳动，同时依靠当地华侨实业家的支持，在雅加达终于办起华侨自己的华文学校。经过不断建设，华中发展成为集中学、师范、幼儿园为一体，各类教育设施完善的华侨学校，鼎盛时期在校生人数达5000之多，被当年来校视察的联合国教科文组织称为东南亚最具规模的华侨中学。

在学校教育实施中，李春鸣完全摒弃当地华校传统守旧的教育方式，制定“品德为修、科学是攻”的教育方针，确立“公俭勤朴”为华中校训，亲自撰写校歌，营造校园文化，坚持学生德智体全面发展，开创了东南亚华侨进步教育事业先河。

在李春鸣任校长的27年间，华中为当地和东南亚社会培养数万华侨子弟，很多学子成长为实业家、银行家和学者型人才。在中华文化的浓烈熏陶下，一代代华中学子日后成为强大的爱国力量。新中国诞生后，有数千华中学生告别父母，回到祖（籍）国怀抱，参加新中国建设，成为社会主义建设的骨干，在文化、科技、医学等领域作出贡献。

1954年，李春鸣率领印尼华侨观光代表团回国参加国庆观礼，受到周恩来总理的接见。周总理对其一生清贫，致力于华侨进步教育事业的爱国、开拓之举给予高度赞扬。1955年，中国政府代表团在参加印尼“万隆会议”期间，周总理在中国使馆再次设宴款待李春鸣及其华中学生代表，赞扬华中学生们的爱国热情。

多年之后，华中虽然不复存在，但李春鸣开创的华侨进步教育事业，在东南亚华文教育史上留下深远影响。（唐志昌）

（南通华侨博物馆供稿）

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