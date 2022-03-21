本报北京3月20日电 （记者王美华）国务院联防联控机制19日召开新闻发布会，介绍从严从实科学精准抓好疫情防控工作有关情况。

“总体来看，我国本土疫情还处在发展阶段。”国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，国务院联防联控机制综合组继续指导疫情发生地区严格落实各项防控措施，快速进行核酸筛查，迅速进行流调溯源，及时规范集中隔离，严格社区管控，及时进行区域协查，尽快实现社会面动态清零，坚决守住疫情不出现规模性反弹的底线。

“截至3月18日24时，全国在院的感染者总数是29127例。从病情来看，以轻型和无症状感染者为主，占比达到了95%以上。”国家卫健委医政医管局局长焦雅辉介绍，医疗救治工作整体顺利，特别是最新版诊疗方案发布后，国家卫健委指导各地对病例采取分类收治的方式，更加突出了科学精准。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，当前疫情防控工作的重点可以从两个方面来看：一是对于已经发生疫情的地区，需要尽快切断传播，防止扩散，防止蔓延；二是对于没有发生疫情的地区，尤其像学校、养老院等人员密集的地方，要防止疫情发生。

当前奥密克戎变异株已经成为全球主要流行株，中国针对奥密克戎变异株的疫苗研发工作进展如何？“截至目前，我国针对奥密克戎变异株单价及多价疫苗研发已取得积极进展，进展较快的已完成临床前研究，正在向国家药监部门滚动提交有关临床试验的申报材料。”国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟介绍，我国已经实现5条技术路线临床试验的全覆盖，目前已经有29款疫苗进入临床试验，16款在境外开展三期临床试验，7款获得附条件上市或紧急使用批准，2款纳入世界卫生组织紧急使用清单。

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