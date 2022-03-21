原标题：燕丹学校校长王涵：“双减”要向课堂教学要质量

如何精准施策落实“双减”？北京市昌平区燕丹学校王涵校长日前在市教委举办的“双特谈双减”栏目中提到，双减的第一关键核心要素是“提质”，即向课堂教学要质量、向作业设计要科学、向课后服务要兴趣。

王涵介绍，要进一步提高学校教育教学质量，需规范教师课堂教学基本要求，提升教师教学技能与水平。为此，燕丹学校分段设计，扎实开展多层级、覆盖面广的听评课活动。学校成立了由校级领导干部、中小学高级教师等11人组成的校级教育教学督导团，督导团成员每周深入一个年级完成至少六节课的听评课工作，对发现的问题深入分析，督促教师尽快整改，将听评课效果最大化、最优化。

在此基础上，由教学干部、骨干教师、教研组长、学科优秀教师组成的听评课指导团队，每人每周要完成一两次针对年轻教师和薄弱学科教师的听评课指导。年级组长还要针对本年级的学科教师、班级学生进行听评课，及时了解年级教师的授课情况和学生的学习习惯、学习状态，并针对发现的问题及时改进和完善。

此外，学校还成立了以区级学科带头人、骨干教师、骨干班主任、高级教师为核心的答疑辅导团队，以坐诊形式，针对语文、数学、英语等学科完成培优补差、答疑辅导工作。学校还向家长和学生公示辅导团队教师专长、答疑科目、答疑时间和地点等，以菜单形式供学生和家长自主选择，满足学生个性化需求。

“学校以学生的全面发展为目标，不断充实与学科相关的课后服务内容，指导学有余力的学生拓展学习空间，积极开展丰富多彩的文体、阅读、选修课及社团活动。”王涵介绍，以初中生物兴趣班为例，老师带领学生通过酿制葡萄酒、制作泡菜和苹果醋等实践活动，真正使生物学科知识和学生生活实际发生联系。活动过程中，通过“看颜色、闻气味、辨阶段（微生物发酵的过程）、尝味道”等方式，让学生充分感受到物质从量变到质变的神奇过程，这种课后拓展的兴趣班不仅激发了学生对生物学科的学习兴趣，培养了探究、合作、分享的优秀品质，还把课后实践场地转移到了家里，把成果搬上了餐桌。

此外，围绕“五育并举”，学校还合力统筹师资，丰富课程内容，促进学生全面发展。以菜单形式提供门类广泛的兴趣班课程，供学生自主选择。中低年级以硬笔书法、软笔书法、多米诺搭建等课程为主，高年级以教育戏剧、摄影、英语绘本等为主。校内外辅导教师搭配指导，学生们的兴趣爱好得到最大限度的施展，真正做到以高质量的兴趣课程与课后服务吸引孩子们留在学校、留在课堂。每周还举办一次劳动教育课程，让孩子们学会技能，体会劳动的光荣。（记者 武文娟）

(责编：李依环、熊旭)