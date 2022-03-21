原标题：今年本市普通高中招生规模7.4万人

北京市教委日前发布关于做好2022年高级中等学校考试招生工作的意见。意见中提出，要统筹考虑学生发展、高中阶段各类教育协调发展和首都经济社会发展的需要，科学编制各类招生计划，2022年普通高中招生规模7.4万人左右，中等职业教育招生规模3.3万人左右。

意见中明确，今年继续实施初中学业水平考试，将初中毕业考试和高级中等学校招生考试“两考合一”，考试科目、各科目分值和中招录取总成绩分值不变。中招录取总成绩满分为660分，其中语文(100分)、数学(100分)、外语(100分)、道德与法治(80分)、物理(80分)、体育与健康(40分)，上述6门科目成绩必须计入总成绩;历史、地理、化学、生物4门科目分值均为80分，其中历史、地理和化学、生物中各选择成绩高的一门计入成绩。上述科目初中学业水平考试安排在6月24日至26日进行，具体考试安排由北京教育考试院另行通知。

2022年高级中等学校招生实行考后知分填报志愿，按照提前招生、校额到校招生、统一招生三个阶段进行录取，被前一阶段录取的考生不再参加后一阶段的录取。统一招生录取结束后，相关学校公布未完成的招生计划，未被录取的考生可填报征集志愿进行录取。值得注意的是，校额到校采取校内选拔方式，依据考生志愿及成绩录取，考生总成绩须达到570分，综合素质评价须达到B等。校额到校招生志愿填报和录取办法按北京教育考试院相关文件执行。

意见中还提到，按照教育部相关要求，本市继续适度压缩跨区招生计划。部分优质普通高中可适当编制跨区招生计划，重点向优质教育资源比较短缺的区域倾斜;城乡一体化普通高中可在资源输出区适当编制跨区招生计划;民办高中招生重点向办学所在区倾斜，编制分区招生计划。中专学校、技工学校、获得“国家级、省部级重点中等职业学校”称号的职业高中等有关学校可根据学校办学实际在全市范围招生，不对各区分配招生计划。

普通高中中外合作办学项目按照统一招生模式录取，主要面向办学所在区招生，适度压缩跨区招生计划。学校可在初中学业水平考试成绩公布后，考生填报志愿前，组织进行以外语能力为主的资格性测试，确定合格名单后报北京教育考试院备案。在统一招生中，对符合条件的考生依据志愿和成绩进行录取。

为系统推进教育评价改革，探索多元招生录取方式，2022年开展中等职业教育自主招生试点。在东城区和西城区的部分普通高中开展登记入学试点，具体办法由东城区、西城区制定发布。（记者 武文娟）

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