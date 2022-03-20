人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

让“中间”人才成为中坚人才

2022年03月20日08:38 | 来源：光明日报
小字号

原标题：让“中间”人才成为中坚人才

　　 【微议人才】

　　 近日，习近平总书记在中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班式上指出，年轻干部一定要挺起脊梁、冲锋在前，在斗争中经风雨、见世面。总书记的重要指示精神，为当前人才工作指明了前进方向。

　　 作为新征程上的主力军,青年人才是推动党和国家事业持续发展的中坚力量。然而现实中，有这样一类青年人才，干事落不到后头，但也冲不到前头，乍一看兢兢业业、按部就班，细查细想却感觉“差点火候”“原地踏步”，久而久之便沦为了“中间”人才。

　　 人无压力轻飘飘，井无压力不喷油。青年人才切勿成为工作被动、自我放逐的“中间”人才，应誓做有活力、有干劲、啃硬骨、敢冲锋的中坚人才，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之材。

　　 面对新形势、新环境，青年人才难免出现能力不足的危机感和无力感，切不能放之任之，成为自我否定、甘居中游、碌碌无为的羁绊。应正视自身不足，并转化为提能增效的动力，时刻保持争先进位的意识。

　　 不仅青年人才需要自我突破，人才工作也需变革求新。笔者在工作中发现，考核结果处于前端或末端的青年人才易受到关注，组织能够通过评优评先、回炉淬炼等方式对他们分别进行激励、鞭策。而“中间”人才的考核结果大多为称职或合格，奖不到也罚不了，易出现“两头抓得牢、中间被忽视”的失衡现象。对于“中间”人才，更要用好考核杠杆，进一步考准、深一度考实，依据实绩科学建好人才成长档案，分类应用考核结果。引导有干劲缺能力的，到一线历练、提能补短；敲打得过且过、懒怠松劲的，激励其扬鞭奋蹄、比学赶超。

　　 当然，也要注重保护好青年人才干事创业的激情。不少“中间”人才怕陷入“因错盖功、干多错多”泥沼，未付诸具体行动先背上了思想包袱，干工作畏手畏脚。应广泛建立容错纠错机制，持续关注干事创业“后半篇文章”，坚持有错必纠、容纠并举，真正推动青年人才由“怕冒头”向“敢冒头”转变，从“中间”蜕变为“中坚”，干在前列、勇立潮头。 （作者：黄海燕 单位：浙江省台州市椒江区委组织部）

(责编：薄晨棣、宋美琪)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部