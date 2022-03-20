原标题：让“中间”人才成为中坚人才

【微议人才】

近日，习近平总书记在中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班式上指出，年轻干部一定要挺起脊梁、冲锋在前，在斗争中经风雨、见世面。总书记的重要指示精神，为当前人才工作指明了前进方向。

作为新征程上的主力军,青年人才是推动党和国家事业持续发展的中坚力量。然而现实中，有这样一类青年人才，干事落不到后头，但也冲不到前头，乍一看兢兢业业、按部就班，细查细想却感觉“差点火候”“原地踏步”，久而久之便沦为了“中间”人才。

人无压力轻飘飘，井无压力不喷油。青年人才切勿成为工作被动、自我放逐的“中间”人才，应誓做有活力、有干劲、啃硬骨、敢冲锋的中坚人才，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之材。

面对新形势、新环境，青年人才难免出现能力不足的危机感和无力感，切不能放之任之，成为自我否定、甘居中游、碌碌无为的羁绊。应正视自身不足，并转化为提能增效的动力，时刻保持争先进位的意识。

不仅青年人才需要自我突破，人才工作也需变革求新。笔者在工作中发现，考核结果处于前端或末端的青年人才易受到关注，组织能够通过评优评先、回炉淬炼等方式对他们分别进行激励、鞭策。而“中间”人才的考核结果大多为称职或合格，奖不到也罚不了，易出现“两头抓得牢、中间被忽视”的失衡现象。对于“中间”人才，更要用好考核杠杆，进一步考准、深一度考实，依据实绩科学建好人才成长档案，分类应用考核结果。引导有干劲缺能力的，到一线历练、提能补短；敲打得过且过、懒怠松劲的，激励其扬鞭奋蹄、比学赶超。

当然，也要注重保护好青年人才干事创业的激情。不少“中间”人才怕陷入“因错盖功、干多错多”泥沼，未付诸具体行动先背上了思想包袱，干工作畏手畏脚。应广泛建立容错纠错机制，持续关注干事创业“后半篇文章”，坚持有错必纠、容纠并举，真正推动青年人才由“怕冒头”向“敢冒头”转变，从“中间”蜕变为“中坚”，干在前列、勇立潮头。 （作者：黄海燕 单位：浙江省台州市椒江区委组织部）

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