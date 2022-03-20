原标题：高校如何写好科技自立自强的人才答卷

【强国密码】

习近平总书记在中央人才工作会议上强调，要走好人才自主培养之路，高校特别是“双一流”大学要发挥培养基础研究人才主力军作用，全方位谋划基础学科人才培养，建设一批基础学科培养基地，培养高水平复合型人才。

实现我们的奋斗目标，高水平科技自立自强是关键。新时代新征程，高校要回答好“培养什么人，怎样培养人，为谁培养人”这个时代命题，必须坚持为党育人、为国育才，充分把握高校立德树人的根本任务和“双一流”建设面临的形势任务要求，自觉担负起助力国家实现高水平科技自立自强的时代重任，全力打造人才高地和创新高地。

全力培养堪当大任的时代新人

实现中华民族伟大复兴的中国梦，关键在人，关键在教育。作为中国共产党创办的第一所理工科大学，北京理工大学在82年的办学历程中，坚持把服务国家作为最高追求，扎根中国大地建设世界一流大学，走出了一条中国共产党创办和领导中国特色高等教育的“红色育人路”。

强化立德树人价值导向，持续深化“大思政”工作格局。坚持育人为本、德育为先，把“延安根、军工魂”红色基因融入教育教学全过程，谋划实施好时代新人培育工程。统筹“十育人”工作体系，完善“三全育人”工作格局，将“四史”教育、校史校情教育与学生成长成才教育相结合，打造以“红色育人路”为品牌的立德树人“北理工模式”，培养学生立大志、明大德、成大才、担大任。

深化教育教学改革，深入开展本研一体贯通培养。全面实施“寰宇＋”拔尖创新人才培养计划，实施本科10个大类招生与培养，建设明德、精工、求是等9大书院，推进本研一体拔尖创新人才培养，形成了厚基础、宽口径、重创新的交叉培养特色。

建设一流“金课”，着力打造优质教学资源。与世界一流大学开展课程对标，以“十门国际、百门国家、千门北理”为目标，建设高质量课程体系；打造由院士、高层次人才讲授的专业核心课，鼓励青年人才开设全英文课。建设智慧教室并开展“研讨式、案例式、讲座式”教学模式改革，构建“五位一体”研究生教育质量监督体系。

科教深度融合，产出一流创新创业成果。依托红色“延河联盟”打造延河课堂智慧教育平台，以“特色学科平台团队”赋能学生双创品格和能力培养，形成具有北理特色的“价值塑造、知识养成、实践能力”三位一体的培养新模式，形成全员参与的科技创新浓厚氛围，鼓励引导毕业生到党和国家最需要的行业和领域建功立业。

持续打造“大先生”和“大团队”

“水积而鱼聚，木茂而鸟集。”在向世界科技强国进军的伟大征程中，高校在加快推进“双一流”建设过程中必须坚持党管人才原则，主动担负起时代赋予的使命责任，努力做好基础研究主力军、原始创新主战场、人才培养主阵地。

教师是立教之本、兴教之源，教师队伍素质直接决定着大学办学能力和水平。北理工深入实施“人才强校”战略，完善人才成长发展机制，持续营造人尽其才、分类卓越的良好成长环境，打造了一批具有强烈社会责任感及奉献精神的“大先生”和“大团队”。

坚持师德师风引领，打造德教双馨师资队伍。健全师德师风建设长效机制，将师德师风建设融入学校建设发展、融入教师评聘考核、融入教师个人成长、融入人才培养过程。强化正向引领，完善教师荣誉体系，设立人才培养最高荣誉“懋恂终身成就奖”。

全球布局、培引并举，加速人才会聚。构建全球人才选聘体系，举办海内外“特立国际青年学者论坛”，设立海外人才工作站，打造“特立”人才品牌。构筑一流人才发展体系，实现对中青年教师成长发展的全过程、全方位、全覆盖支持。成立教师发展中心，构建覆盖全员全职业生涯的培训体系。有效推动以校引人、以业育人、以人聚人、以心助人的人才培引新模式。

科学评价、分类卓越，迸发内生动力。完善分类评价与激励机制，初步形成“人岗相宜、人尽其才”的局面。破除“五唯”，以品德、能力、业绩为导向，科学设置人才评价周期，建立教师能进能出、岗位能上能下的工作机制。推进分类聘用，构建“预聘-长聘-专聘”体系，引进具有国际视野的青年人才。畅通分类卓越发展通道，构建“纵向畅通、横向互通”的发展模式，调动全体教职工干事创业的积极性和主动性。

全面推动“双一流”建设再上新台阶

立足“两个大局”，推动“双一流”建设再上新台阶，高校必须坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，在推动高质量科技创新的同时，深化开放融合，不断开拓办学育人新局面。

北理工瞄准国家重大需求，走出“强地、扬信、拓天”特色发展路径。开创“四位一体”科技发展新模式，建立“四级联动”管理新机制，促进学科交叉融合、科教融合、产研融合，构建了从基础研究到工程应用的科技创新全链条，建成了与一流大学建设相适应的科技创新体系。

交叉融合、集成攻关，破除关键核心科技“卡脖子”瓶颈。学校以国家重大工程和重点装备发展需求为牵引，建立优势学科带动、多学科交叉融合的平台建设新模式，打造科技创新“平台＋”，持续推动理工文医等有机融合，依托国家级创新平台组建“创新国家队”。在历次大阅兵中，参与装备研制的数量与深度均居全国高校首位。

构筑国际战略合作体系，全面提升国际影响力。全面推进寰宇全球国际合作大社区计划，形成了点线面相结合的国际战略合作体系。与QS世界大学排名前200的校际合作院校达到53所，与48个“一带一路”相关国家的149所高校建立了校际合作关系。本科生参加国（境）外学习交流比例达到42%；授位博士参加国（境）外学习交流比例达到70%；留学生规模增长62%，入选北京市“一带一路”国家人才培养基地。

目前，北理工已高质量完成了首轮“双一流”建设任务，在人才培养、学科建设、队伍建设、科技创新等方面实现跨越发展。新征程砥砺奋进，“双一流”号角激昂。胸怀“国之大者”，北理工将继续坚守使命、勇毅前行，以扎扎实实的办学育人成就，在新时代新征程上展现新气象新作为，奋力写好为党育人、为国育才的新时代答卷。

在“红色育人路”上成长奋进的人才队伍，必将让民族复兴的步伐更加铿锵自信。（作者：张军，系中国工程院院士、北京理工大学校长）

(责编：薄晨棣、宋美琪)