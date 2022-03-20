原标题：江苏镇江：涵养出爱才留人好生态

3月18日，江苏省镇江市举行2022百所高校大学生集中云招引活动，通过推介镇江人才政策，组织千家企业、百所高校、万名大学生线上交流，搭建才企对接“鹊桥”。活动现场，从1058家镇江企事业单位征集的13684个高校毕业生人才需求，通过线上向110所参会高校的大学生发布，吹响更多青年人才加盟镇江的集结号。

从镇江出发，乘坐高铁到上海仅需54分钟。这座地处长三角腹地的江南名城，区位优势带来发展机遇的同时，也面临着人才虹吸带来的压力。该市用“真金白银”的补贴、诚意满满的服务，向全球英才抛出橄榄枝：2021年引进高校毕业生3.86万人，其中本科以上1.91万人、同比增长6%，市外迁入户籍人口同比增长12.8%，“中国城市人才吸引力排名”前进14位至全国第41位。“我们的家底并不厚，但我们倾其所有为人才，杀鸡宰羊招待贵客。”镇江市委书记马明龙说。

引才政策“含金量”高

“‘何处望神州？满眼风光北固楼’的秀丽风景和镇江香醋、肴肉、锅盖面的美味飘香，让我觉得镇江是一座有魅力的城市。从北京化工大学硕士毕业后，我没有回家乡打拼，而是选择了镇江。”江苏恒神股份有限公司研发工程师徐盼盼说。

爱上镇江的徐盼盼，除了这座城市深厚的历史底蕴与宜人的生活环境，还有优厚的人才政策和良好的发展机遇。得益于镇江较低的购房成本和政府提供的人才购房补贴，徐盼盼在镇江成家安居，父母也从老家过来和她一起生活，镇江成为她的第二故乡。

镇江市市长徐曙海表示，镇江人才新政力度空前，“含金量”超越既往。

“含金量”究竟如何？老家在吉林四平、从河海大学本科毕业后便来到镇江工作的吴同深有感触。“我是2021年7月入职镇江中交二航三公司的，当时主要考虑到专业对口还有镇江的大学生‘聚镇’计划，每个月600元生活补贴和600元租房补贴帮助我缓解了生活压力。”吴同告诉记者，接下来打算在镇江买房安居，到时候还可以享受购房补贴和契税补贴。

根据镇江人才新政，凡到镇江企业工作的大学毕业生，就可享受到本科4.32万元、硕士6.48万元、博士9万元的政府补贴。技职院校技师班毕业生，则比照本科标准享受相应补贴。此外，“双一流”高校、海外和境外知名高校、在镇高校的全日制硕士、博士毕业生，在镇江购房可分别享受15万元、20万元的购房补贴；本科以上毕业生可享受全额购房契税补贴，大专毕业生、技工院校毕业生可享受80%购房契税补贴；本科以上毕业生购房公积金贷款额度上浮50%，镇江籍毕业生还可提取父母公积金。

产业稳中向好机遇多

3月10日，镇江市人社部门组织50家镇江规模企业走进南京工业大学，举办镇江今年首场线下校园招聘会。江苏恒神、沃得集团、大全集团、索普集团等50家用人单位，提供人才需求1725个，岗位涵盖软件研发、产品设计、项目管理、电气工程、市场营销、质检分析等30多个领域。

“刚刚应聘了镇江华东电力设备制造厂有限公司的招聘岗位。”南京工业大学电气工程与控制科学学院自动化专业毕业生陆倪博说。

再好的人才政策，也需要产业的支撑。去年，镇江四大主导产业集群实现销售额3504亿元，增长28.1%，八条重点产业链实现应税销售额2855亿元，增长30.3%。该市当年地区生产总值增长9.4%、增幅跃居全省第三，固定资产投资增长8.7%、增幅跃居全省第一，社会消费品零售总额增长17.9%、增幅跃居全省第五，进出口总额每月同比增幅均达两位数。

经济持续稳中向好，为来镇大学生提供了干事创业的良好环境。去年就职于中电电气（江苏）变压器制造有限公司的封影告诉记者，他看中了镇江新型电力（新能源）装备产业的前景。“相信经过不懈努力，一定能在这片土地上有所作为。”封影说。

今年，镇江市人社局出台《全市人社系统推进新时代人才工作八大专项行动》，聚焦高度匹配的产业人才供给，推动产才融合发展，推进与在镇高校和中西部技工院校合作，定制培养“四群八链”紧缺人才，加快储备培养青年人才，力争全年引进大学生4万人、技能人才2万人。

重才爱才的城市底色亮

最近，江苏海润海洋工程研究院有限公司总经理曹防清收获一则“好消息”，公司的船舶系统应用项目，被镇江市人社部门推荐申报省级大学生优秀创业项目，成功后将获得最高30万元的项目资助。“感谢人社部门工作人员上门帮助申报项目，这笔资助对于我们创立不久的企业来说，是一场‘及时雨’。”曹防清笑着说。

几年前，曹防清结识了创业伙伴和人生伴侣，江苏科技大学毕业生杨石禧。“创业之前我对比过在镇创业和回家乡创业的成本，觉得留在镇江是非常‘划算’的。”杨石禧说，创业初期人社部门主动上门送政策送服务，他们享受到了市区两级部门1万元的一次性创业补贴，入驻镇江高新区睿泰产业园时，更是得到了租金优惠、企业融资咨询、财务管理、免费创业指导等方面支持。在去年年底举行的2021中国·镇江国际菁英创业大赛上，该公司参与的项目获得总决赛二等奖。

涵养爱才留人好生态。镇江市人社局局长曾文兵介绍，去年镇江人社局深入实施“红色快递员”行动，组建“镇合意”大学生“聚镇”服务先锋队，创新开展企业和园区人才工作站建设，城市人才工作温度显著提升。新的一年，该局将充分释放“人聚镇江、才享荣光”城市温度，依托大学生“聚镇”服务先锋队、人才招聘红色“快递员”服务团队跟踪帮办解决人才发展难题，擦亮“重才、爱才、引才、成才”的城市底色。（苏雁 刘玥 翁倩）

(责编：薄晨棣、宋美琪)