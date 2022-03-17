徐誉嘉文/图

德布勒森大学主教学楼。

德布勒森市区内的文具店，挂着绘有城市美景的明信片。

在匈牙利留学的日子过得飞快，像是开启了倍速播放一般，而新冠肺炎疫情依旧笼罩在这片土地。人们也仿佛早已忘记，不戴口罩的世界是什么样子。

如果将时间指针拨回到两年前，我一定想象不到，这场疫情会对我的留学生涯产生如此久远的影响。临行前，母亲将大量的口罩、手套、防护服、消毒喷雾和湿巾塞满了我的行李箱，它们像一群战士，保护着我不受病毒侵袭……

在长达十几个小时的航行中，我半梦半醒，对即将面对的一切既兴奋又紧张。落地后，空气里充斥着陌生与未知，唯一确定的是，我将在这里开启另一段学业生涯，去适应和习惯与之前完全不同的生活。

这里是德布勒森—提萨河以东最大的城市，拥有1000多年的城市历史，曾两度成为匈牙利的首都。这里有归正大教堂，顶部悬有匈牙利新教教堂中最大的鸣钟，匈牙利独立宣言在这里昭告天下；这里有匈牙利最著名的学府和建筑景点之一——德布勒森大学，主楼内尽是新巴洛克风格的设计点缀，光束透过顶窗斑斓的彩绘玻璃，洒满廊间学子们的书页；这里有幽静的原始森林自然保护区，铺满松子的林间时而闪过松鼠的影迹，甚至还有野猪出没的传闻……

季节更替，冬去春来。一些难忘瞬间，历历在目。我努力与这个离家万里的城市相知相依：我渐渐了解关于她的一切，她也以包容和友善温暖了我这颗来自异乡的心。在德布勒森的所见所闻、所习所得，逐渐消弭了我的陌生感。

我在这里经历了许多人生“第一次”。第一次用煤气灶做饭，第一次坐有轨电车，第一次吃烟囱卷，第一次打保龄球，第一次教匈牙利朋友用筷子、写汉字，第一次在观众席为中国队加油……

在这里，我遇到过善良的路人，两次将我粗心遗失的物品完璧归赵。一次，我和朋友在布达佩斯逛了一天，吃晚饭时发觉手机不见了，手机壳里还夹着我的居留卡，当时，我浑身的血仿佛都涌到头顶，沿路找了两遍依旧无果，站在陌生的大街，满心无助与辛酸。后来，我想起曾光临过一家亚洲超市，最后在那里找到了我的手机——老板捡拾后一直在等待手机的主人。我当时激动得无以言表，一边接过手机、一边感谢她“救了我的命”。另一次，我在商场遗失了银行卡，被路人捡到后送交管理台。所幸两次都未造成实际损失，我从心底感谢在这里遇到的好心人。

此刻夜幕低垂，各家星星点点亮起了彩灯。暮色茫茫，大街上熙来攘往，小馆里觥筹交错。

这有一片森林，我们未睹其全貌，却常能听到它的低语，在每一个月明星稀的长夜，抚慰异乡人思念家乡的愁绪。新一天的曙光降临，交错的光轻触枝桠，透过裂隙，驱散晨间阴霾，让草木重新舒展。这光芒，许是同胞的关照，许是异国友人的帮衬，又许是好运的光顾……但我知道，此时此刻我们身处异国求学的底气和安全感来自故乡，来自那份“无论你身处何处，祖国都在你背后”的踏实。

春意悄悄苏醒，城市静谧如常。我与德布勒森的故事还在进行，有青涩和莽撞，也有收获与自在，点点闪烁的正是我成长的足迹。

（作者系匈牙利德布勒森大学中国交换生）

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