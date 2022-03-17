原标题：学前教育迈入全面提高质量新阶段

【我与祖国同奋进】

讲述人：江苏师范大学 王聪 刘洁

学前教育是重要的社会公益事业。党的十八大以来，通过扩资源、保普惠、建机制、提质量，我国学前教育事业取得跨越式发展。

作为国家教育智库的一名研究人员，我有幸参与了一系列学前教育政策文件的研制并切实感受到，党和国家对学前教育越来越重视，以人民为中心的发展理念在学前教育政策制定过程中日益彰显，学前教育逐步走向普及普惠安全优质发展新征程。

2018年，新中国成立以来第一个由中共中央、国务院印发的面向学前教育的重要文件——《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》出台，明确了学前教育改革发展的前进方向和重大举措。

2020年，学前教育法草案（征求意见稿）强调构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，国家保障学前儿童的受教育权。

2021年，教育部等九部门《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，把实现学前教育普及普惠安全优质发展作为提高普惠性公共服务水平、扎实推进共同富裕的重大任务。

好政策一步步落地落实，人民群众的获得感、满意度也不断提高。在我生活和工作的北京市海淀区，一位家长兴奋地告诉我：“以前小区内的幼儿园一个月要4000多元，现在只需要750元。在家门口就能享受到和公办园一样的价格，质量又好，性价比太高了。”

从全国范围来看，国家连续实施三期学前教育行动计划，新建改扩建公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园，持续加大学前教育财政投入，切实把学前教育纳入当地民生工程予以保障。2018年，我和中国教科院的同事一起，对1万多名幼儿家长进行调查发现，95.1%的家长对幼儿园满意，大部分家长认为“幼儿园差距越来越小，条件越来越好，质量也越来越高”。

教育部数据显示，2021年，全国学前教育毛入学率88.1%，比2012年提高了23.6个百分点，我国“入园难”“入园贵”问题得到有效缓解，我国学前教育实现了基本普及目标，开始迈入全面提高质量的新阶段。

（本报记者柴如瑾采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)