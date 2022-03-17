原标题：“游戏”教育给了孩子们快乐的童年

【我与祖国同奋进】

讲述人：中国教育科学研究院学前教育研究室主任 高丙成

2022年春天，二宝王子文顺利开启了他小学一年级下学期的学习，幼小衔接非常顺畅，孩子逐渐显露出了学前时期“游戏”教育的优势，学习和特长全面发展。四年级的姐姐王思文更是突飞猛进，一跃成了班里的“尖子生”。这些进步的取得，一定程度上得益于幼儿园家校共育为孩子们未来发展的全面赋能。

从我们家小区步行5分钟，就有一家公办幼儿园。2015年，姐姐到了入园年龄，我们无数次怀着忐忑的心情在园门口徘徊。因为公办幼儿园数量少、名额少，“入园难”的刻板印象挥之不去。没想到，经过正规报名等程序后，我们收到了入园通知。2018年弟弟入园时，我们有了更多选择，不仅幼儿园多了、硬件条件好了，而且民办园收费更接地气了，且各有特色，给我们平添了一份选择的“烦恼”。

作为父母，我们曾经和许多家长一样焦虑，幼儿园既不教数学，也不教拼音，真害怕孩子以后跟不上小学的学习。幼儿园三年，孩子们就“玩”了三年：当“古董店老板”，自己做青花瓷盘子，种土豆，看蚂蚁……两个孩子共同的班主任耿老师告诉我们：“放心吧！这样教出来的孩子以后会全面发展，学前阶段就应该好好玩！”现在，两个孩子都上了小学，不仅学习没耽误，还显得更有后劲。我们才更深刻地体会到，幼儿成长有其发展规律，“游戏”才是符合学龄前孩子特点的认知方式。孩子们在游戏中学会了口算、讲故事，学会了细致观察、用心体会，增长了本领、锻炼了身体，这才是最适合他们的教育方式。

每次和其他幼儿园的朋友聚在一起，弟弟总会在别人面前夸耀：“我们幼儿园的饭可好吃了！”其他孩子也不甘示弱：“我们幼儿园有一个会跳啦啦操的男老师！”欢笑之余，家长们感叹，无论公办园还是普惠园，硬件设施和师资条件都越来越好，幼儿园不仅有专业厨师，还有营养师，饮食搭配均衡健康。不仅如此，每个假期回去，幼儿园总有些新变化，或是增加了“图书角”“植物角”，或是每个教室配了新的教学设备，这个学期来了一个会画画的男老师，下个学期又来了一位做手工超厉害的女老师……

幼儿园让孩子们成长得快乐而健康，我们也随“育”而安，徐徐图之，花儿总会开放。

（本报记者柴如瑾采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)