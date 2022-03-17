原标题：疫情防控和教学考试能否兼顾？

新华社电 近期我国疫情多发频发。面对复杂严峻的形势和挑战，教育部接连作出部署，强调毫不放松加强教育系统疫情防控，并就考研复试录取工作、线上教育平台建设和应用等作出安排。

结合当前疫情情况和教育系统疫情防控重点，教育部召开全国教育系统疫情防控工作视频会议提出，“要毫不动摇地坚持行之有效的既定防控政策措施”，强调要严格落实校门管理，加强健康教育，加强师生员工及其共同生活居住人员健康状况监测，健全完善疫情应急处置预案，进一步健全完善家校协同防控机制等。

在严格落实各项疫情防控措施的同时，教育部强调，关心关注师生思想动态和心理状况，加强人文关怀，确保防疫信息通畅、后勤服务保障有力、心理援助及时。

如何在落实常态化疫情防控的同时，确保学生的学业、考试不受影响，是不少学生和家长关心的问题。

为支撑疫情期间“停课不停学”，新冠肺炎疫情发生以来，教育部紧急开发建设了“国家中小学网络云平台”，至今累计浏览次数达69亿。日前，教育部将“国家中小学网络云平台”升级为“国家中小学智慧教育平台”，进一步丰富了原有的专题教育和课程教学资源，新增课后服务、教师研修、家庭教育、教改实践经验等4类资源，并将不断扩充更多优质资源。近日，教育部部署各地充分利用“国家中小学智慧教育平台”资源，开展好“停课不停学”工作。

此外，针对2022年全国硕士研究生招生复试录取等工作，教育部召开视频工作会议，强调要统筹做好复试组织和疫情防控工作。各招生单位要切实落实考试招生主体责任，在省级高校招生委员会的统一领导下，统筹考虑当地疫情防控要求和学校实际情况，切实把广大师生生命安全和身体健康放在第一位，因地因校制宜，自主确定复试时间、复试方式和复试办法。

(责编：郝孟佳、温璐)