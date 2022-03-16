人民网北京3月16日电 （记者郝孟佳、李依环）近期，全国多地疫情防控形势严峻复杂。面对疫情挑战，各地教育部门积极行动，多措并举，努力筑牢教育系统疫情防线，守护师生生命健康安全。

北京：校外培训机构暂停线下培训

3月14日上午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组召开会议，落实全国疫情防控工作电视电话会议要求，调度疫情处置工作。会议强调，做好学校疫情防控工作，加强中小学师生健康监测，落实晨午检制度，加密核酸检测频次，将同住人员纳入健康监测范围，如有14日内涉疫地区旅居史要及时报告。全市校外培训机构暂停线下培训。受疫情影响，东西城中小学校通知参加校外培训的学生进行核酸检测，拿到阴性结果后再返校。

内蒙古：筑起抗疫“心”防线

针对近期突发的新型冠状病毒肺炎疫情，内蒙古自治区教育厅广泛动员各方力量，组织全区15个大学生心理健康教育示范中心联合为全区大中小学师生、家长送出情绪调节、学业衔接、常态化疫情下亲子关系的心理微课、短视频、图文推送、身心健康操等线上资源，开通多条心理辅导服务热线，筑起抗疫“心”防线。

吉林：学校防控政策进一步落地落实

召开全省教育系统疫情防控工作视频会议，推动学校防控政策进一步落地落实。目前，全省中小学全面启动线上教学，学校覆盖率78.6%，学生覆盖率90.5%。在各高校全部开启大学生心理教育健康咨询中心值班值守模式，及时向本校师生提供心理疏导。

上海：中小学全部调整为线上教学

3月12日起，上海市中小学全部调整为线上教学。黄浦区的上海市实验小学一年级组的老师们借助图示等帮助学生了解课文内容；静安区闸北第一中心小学编写了《智能手机、平板“儿童模式”使用指南》助力家长更好参与在线教学；杨浦区控江幼儿园的一位小朋友父母都在抗疫前线，班主任老师每天坚持和孩子视频陪伴孩子，并把孩子当天的照片和视频分享给在抗疫前线父母……老师和学校积极行动，做好家校联动，让孩子们“好学在云端”。

山东：全面建立线上教学应急机制

山东省已启动线上教学分级应急响应机制，可实现线上线下教学即时切换。目前，全省共有青岛等6个市和其他4个市的7个县（市、区）启动实施了线上教学工作，覆盖中小学校4619所、学生440余万名。45所本科高校开展了线上教学，覆盖在校生110余万名。162所中职学校和63所高职院校开展不同程度的线上教学工作。

河南：三地所有校外培训机构一律暂停

3月15日，洛阳市教育局发布紧急通知，要求参加校内课后服务的社会培训机构暂停入校，全市所有校外培训机构（含托幼机构）一律暂停线下培训活动。通知要求，各学校每周抽取10%的学生进行一次核酸检测，循环抽取，节假日过后返校一周内可进行一次核酸抽检。学校全体教职员工每周进行一次核酸检测，校外培训机构工作人员每周进行一次全员核酸检测。疫情期间学校实行闭环管理，无关人员、家长、快递、外卖等一律不得入校，教职员工入校一律查验“场所码”，无关人员、车辆不得进入校园。3月16日，三门峡市新冠肺炎疫情防控指挥部教育系统工作专班办公室和邓州市校外培训机构专项治理工作领导小组办公室也分别发布通知，要求所有校外培训机构一律暂时关停，停止所有教学培训活动。

湖南：对全省学校疫情防控工作再强调、再部署

3月13日下午，湖南省教育厅召开全省教育系统新冠肺炎疫情防控工作会议，要求从严从紧、提级扩面抓好教育系统疫情防控，不断完善应急预案，健全应急处置工作机制，储备好疫情防控物资，加强与属地以及卫生健康部门、疾控医疗机构的沟通联系，协同开展多场景、实操性突发疫情应急演练，确保一旦发生疫情，能够以最快速度做好校园封闭管理、师生员工隔离管控、流调转运、核酸检测、环境消杀、健康监测、就医治疗、线上教学等应急措施，有效遏制疫情传播蔓延。

广东：大学生组成青年抗疫突击队

在深圳战疫前线，不少大学生化身“大白”，用青春书写时代担当。3月7日，深圳职业技术学院青年战疫突击队117名师生迅速集结，年龄最小的成员只有19岁；3月12日，深圳大学青年抗疫突击队集合完毕，出征前往蛇口街道深圳湾社区共7个核酸检测点进行志愿服务，查验绿码、扫描条码、指引排队……志愿者们一刻都不敢怠慢；在防控工作最需要的地方，深圳信息职业技术学院防疫先锋队冲锋在前，与社区干部、民警、医护人员携手并肩、共同战斗……抗击疫情，这股青春力量让人感动！

海南：学校实行相对封闭管理

3月13日上午，海南省教育厅召开全省教育系统疫情防控工作视频调度会，要求各地各校切实提高政治站位，全面压实“四方责任”，全面提升应急处置能力，全面强化常态化疫情防控。其中明确：学校实行相对封闭管理，坚持“测体温+健康绿码+行程绿码”准入，引导师生家长非必要不离开驻地、不聚集，加强重点场所通风消毒，加大重点部位消杀力度，抓好考试安全，统筹做好疫情防控、考务组织、应急处置等各项工作。

四川：多所高校发布紧急通知

针对四川省疫情防控出现的新情况，省内部分学校发布紧急通知，采取多项措施切实做好新冠肺炎疫情防控工作，保障师生健康安全。西南财经大学要求严格校园门禁管理，加强重点场所管理，从严管控聚集活动；西华大学要求所有学生须做到非必要不外出，暂停校内所有线下有校外人员参加的培训、会议等活动；四川农业大学要求雅安校区、都江堰校区实行闭环管理，成都校区实行封闭管理；南充文化旅游职业学院迅速开展核酸检测“三天两检”工作。

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