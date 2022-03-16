人民网北京3月16日电 （记者孙竞、温璐）近日，华北电力大学举办习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上重要讲话发表三周年研讨会。

北京市哲学社会科学规划办主任张淼指出，习近平总书记的重要讲话深刻阐述了办好学校思政课的重大意义，就如何办好新时代思政课作出了重要部署、提出了明确要求，广大思政课教师要在理论研究和教学实践中努力做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，讲好新时代的中国故事，成为立德树人的担当者和践行者，以实际行动贯彻落实重要讲话精神。

中共北京市委教育工委副书记李军锋表示，北京市以政治建设为统领，把思政课建设放在突出位置，深入实施思政课改革创新“十大工程”，要求各级学校党委坚持首要责任和首善标准，千方百计推进思政课改革，坚持始终发挥好思政课在党的创新理论武装中的主渠道作用，以“大思政课”综合改革驱动新时代思政课提质增效，加强大中小学思政课一体化建设。

华北电力大学党委书记周坚介绍，三年来，学校切实加强对思政课建设的统一领导，做好顶层设计。学校成立学校思政课建设领导小组和马克思主义学院建设工作领导小组，通过一系列政策举措，将马克思主义学院作为重点学院、马克思主义理论学科作为重点学科、思政课作为重点课程加强建设，着力打造马克思主义理论教育教学、研究宣传和人才培养的坚强阵地。

来自北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、北京理工大学、中国农业大学、首都师范大学等20多所高校马克思主义学院书记、院长、思政课教授，华北电力大学马克思主义学院、马克思主义学院（保定）师生代表等参加了研讨会。

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