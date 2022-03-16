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“人工智能与未来教育发展研究”成果报告会在北师大举行

2022年03月16日15:13 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月15日电 （记者孙竞、温璐）近日，2019年度国家社会科学基金教育学重点课题“人工智能与未来教育发展研究”成果报告会在北京师范大学智慧学习研究院举行。

课题负责人、北京师范大学教授黄荣怀介绍，在为期两年多的研究中，课题组分析人工智能与未来教育的关系、人工智能在教育变革中的作用、人工智能教育应用的特征和规律，以及人工智能融入教育的潜在风险及应对策略，形成了一系列成果。

在研究工作的基础上，课题组提出了10个主要结论，其中包括“教育领域人工智能将从关注智能技术的应用转到人机协同系统发展，并呈现从弱人工智能到强人工智的发展趋势”“智能时代的教育观将发生全新改变，包括众创共享的知识观、智联建构的学习观、融通开放的课程观与人机协同的教学观”等。

据悉，课题组的研究衍生出两份政策咨询报告，一是在“社会治理与智慧社会科技支撑”重点专项中提出了关于智慧教育战略研究、实施方案、申报指南方面的建议；二是在“科技创新2030—‘新一代人工智能’重大项目”中起草了“教育智能计算”旗舰项目建议。

(责编：温璐、秦华)

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