原标题：校园封闭后，学生做什么？——重庆城市管理职业学院战“疫”见闻

新华社重庆3月15日电 题：校园封闭后，学生做什么？——重庆城市管理职业学院战“疫”见闻

“上午是《大学英语》课，下午还有《旅游经济学》……”早上8点，重庆城市管理职业学院旅游管理专业学生曾旸洋准时打开电脑，在宿舍里开始一天的网课学习。

3月11日以来，重庆城市管理职业学院陆续报告10余例新冠肺炎确诊病例，学校1万余名师生就地留在校园内封闭管理，严防校内疫情扩散和外溢。连日来，学校组织了多轮全员核酸检测，同时全力保障师生的生活所需，线上教学也逐步有序展开。

校园实行封闭管理后，首先面临的就是生活保障问题。学校后勤第一时间动员起来。留校的500余名教职工加入志愿者队伍，他们推餐车、爬楼梯，准时将饭菜送到每一栋宿舍楼、每一间寝室。

消毒液、纸巾、矿泉水、牛奶……一箱箱生活物资陆续运达。“志愿者和老师们一趟趟把物资搬上楼、送上门，真是太辛苦了。”曾旸洋说，她所在的宿舍楼建了微信群，同学们互帮互助，哪个寝室缺口罩、洗发水用完了，只要在群里说一声，问题很快就能得到解决。

生活保障到位了，学习也不能落下。重庆城市管理职业学院教务处对本学期开设的所有课程进行梳理，统筹教育教学平台资源，组织全校任课教师开展专项线上教学培训，还收集学生班级QQ群、授课教师电话，畅通师生交流渠道。准备妥当后，线上教学于3月14日正式开启，当天就有160多名教师参加在线教学，上线学习的学生近2万人次。

马克思主义学院教师刘春伶说，同学们的线上学习状态很好，课堂互动踊跃。部分学生没来得及带课本，学校准备了电子教材，线上课堂也可以回看。

“如果你有心理困惑，可以随时拨打热线电话倾诉……”14日，一条专门面向重庆城市管理职业学院师生的心理援助热线开通，西南大学心理学部副教授史慧颖等10多名专家为师生免费提供一对一心理疏导。史慧颖希望通过心理疏导，帮助师生们调适情绪、纾解压力。她说：“只要大家同心努力，就一定能战胜疫情，迎来春暖花开！”(记者柯高阳)

(责编：温璐、郝孟佳)