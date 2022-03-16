原标题：国家中小学智慧教育平台为疫情期间“停课不停学”提供支撑

据教育部网站15日消息，近期，针对我国疫情多地多点发生的情况，教育部迅速部署各地充分发挥国家中小学智慧教育平台作用，统筹利用好国家平台和地方平台资源，指导学生科学合理安排居家学习。全国多地立即行动，要求学校加强国家中小学智慧教育平台资源应用，有效服务“停不不停学”和共享优质教育资源。

为深入实施国家教育数字化战略行动，大力促进基础教育高质量发展，有效支撑“双减”和疫情期间“停课不停学”工作，教育部在原“国家中小学网络云平台”基础上改版升级了“国家中小学智慧教育平台”，并于3月1日正式上线试运行。

目前，国家中小学智慧教育平台有专题教育、课程教学、课后服务、教师研修、家庭教育、教改实践经验等6个版块，资源数量比原来增加了一倍，为有效服务学生居家学习、服务教师线上教学、服务家长开展家庭教育提供支持。其中，专题教育版块提供了生命安全教育和心理健康教育资源，为中小学生居家学习期间心态调适、积极抗疫提供科学指导；课程教学资源现有19个版本450册次教材的课程教学资源共17492条，以及67家出版单位的1991册电子版教材，可供广大师生自主使用；课后服务版块包括科普教育、体育锻炼、文化艺术、经典阅读、研学实践、影视教育等，为丰富中小学生居家学习期间课余生活提供优质资源；家庭教育板块包括家庭教育观念、家庭教育方法和家庭教育指导等3类资源，可以有效服务广大家长提高家庭教育能力，提升中小学生居家学习质量。

据统计，3月1-14日，国家中小学智慧教育平台日均浏览次数高达1687万，资源质量得到社会广泛认可。特别是疫情爆发以后实施“停课不停学”的有关地区，平台浏览人次呈高位激增态势。

(责编：郝孟佳、温璐)