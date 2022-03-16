原标题：职业教育大有可为 “十四五”河南将建立“职教高考”制度

河南召开发布会介绍“十四五”河南职业教育发展情况。 韩章云 摄

“十四五”期间，职业教育在河南将有大发展。记者3月15日从河南省政府新闻办公室召开的新闻发布会上获悉，未来五年，河南将扩大职业教育规模，建立“职教高考”制度，以培养更多社会急需的高素质技能型人才。

据官方统计数据，河南省现有有教育人口2888万，是教育人口全国第一的大省。

近年来，契合社会发展需要，河南职业教育持续提质培优。“十三五”期间，河南出台《河南省职业教育改革实施方案》，深化产教融合校企合作，河南省成为省部共建、整省推进职业教育创新发展高地建设的7个省份之一。

其中，黄河水利职业技术学院进入国家重点打造的10所世界一流高职院校行列，9所高职院校被教育部认定为国家优质高职院校，郑州市成为首批国家产教融合试点城市。河南也持续推进中职学校布局持续优化，从875所整合至414所，校均规模由1502人提高至3472人。

河南省教育厅厅长宋争辉表示，“十四五”期间，河南将紧紧抓住国家职业教育创新发展高地建设机遇，打造一批高水平职业院校；稳步发展职业本科教育，推动职业院校结构与产业结构相匹配，加快现代职业教育体系建设，助力“人人持证、技能河南”建设。

具体来看，到2025年，河南中职规模达到210万人，高职规模达到164万人。

值得关注的是，河南将加快建立“职教高考”制度，完善“文化素质+职业技能”为主、符合职业教育规律的考试招生标准和办法，逐步建立分类考试、综合评价、多元录取的“职教高考”制度。到2025年，河南职业本科教育规模达到16万人。职业院校里“双师型”教师占专业课教师的比例超过60%；现代学徒培养制比例超过10%。

为推动技能型社会建设，“十四五”期间河南将把职业学校纳入重点职业培训机构目录清单，引导职业学校与企业共建一批示范性职工培训基地，优质职业学校年培训人次达到在校生规模的2倍以上。普遍实行“1+X”证书制度，提升职业技能等级证书“含金量”。

河南省教育厅副厅长陈垠亭表示，到2025年，由职业院校、行业组织牵头，吸纳大中型企业和科研机构，组建20个省级骨干职教集团。发挥集团化办学优势，实现“岗课赛证”综合育人，使每个职业院校毕业生在取得学历证书的同时，还拥有多个职业技能等级证书，推动实现更充分更高质量就业。(记者 韩章云)

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