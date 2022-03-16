原标题：上海高校封闭管理 师生同心抗疫守望相助

上海交大附属瑞金医院与闵行校区校医院共同搭建远程视频会诊系统正式启用。 上海交大供图

15日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市教委副主任杨振峰表示，目前，上海全市所有高校都按照校区采用了封闭管理模式，落实全员排查。

抗疫进行时，上海高校的师生们携手共克时艰，学校也竭尽全力做好师生员工关心关爱和后勤保障，多措并举保障学子们的学习和生活。

上海交通大学闵行校区因疫情封闭管理后，上千名老师担任志愿者每天在食堂打包好饭以后，开车将饭菜送到每一栋学生宿舍楼下。每一栋宿舍有一名同学负责接纳，然后送到每一层楼。最后由专人送到每一个宿舍门口。

这些老师们穿上防护服就是为同学们送饭的“外卖小哥”，脱下防护服就是坐在电脑前上网课的教授。不过，这些“外卖小哥”们已经不满足于开自己的车送饭了，他们开始讨论开发算法提升送餐效率。机动学院、电院都为送饭，“卷”了起来，用上了自己的“看家本领”。

除了后备箱，大巴、无人驾驶也上线了。不存在人手不够问题，因为抢着送饭的人太多了。

上海交大供图

老师为了守护学生的安全全力以赴，而隔离在宿舍的学生同样为老师的安全操心。得知盒饭都是优先供应学生，部分老师临时用速食代替，学生在隔离群里接龙要求老师先用餐。

在隔离管控期间，如果学生身体不舒服了怎么办？上海交通大学附属瑞金医院与闵行校区校医院共同搭建了远程视频会诊系统，为疫情防控期间闵行校区有需求的师生提供医疗服务。

此次搭建的远程视频会诊系统将24小时开放。附属瑞金医院急诊科、内科、外科、感染科、骨科等多科室都将加入系统，有数十名医疗专家提供服务。截至目前，远程系统已为多位病患提供了诊疗服务。

在华东理工大学，徐汇、奉贤两校区的同学纷纷记录学校闭环管理期间的学习和生活，有人分享美食、好景、萌宠，有人推荐书单、影片、歌曲，还有人把文档作为学习或锻炼的线上打卡地或是在此寻觅志同道合的朋友……

自3月14日起，一份名为《ECUST春日浪漫主义精神“避难所”》的共享文档迅速在华理人的微信朋友圈中流传开来，文中的内容如同一束束明媚的春光，穿过疫情的乌云，让众人的心里生出几多温暖和希望。

迄今为止，2000余位参与者在文档中写下了两万多字的浪漫，并且参与人数还在持续增加，实时在线编辑的平均也有百余人。

“开设文档的初衷只是想要简简单单地把人与人联结在一起，希望朋友们有一个不受干扰的分享交流平台、一个学生内部的、情感和精神‘栖息地’，帮助大家缓解疫情防控期间的焦虑。看到它，让我们会想到‘哦，我们还有浪漫，我们还有爱’。我相信，人文情怀与爱会击败疫情带来的短暂分离。”共享文档创建者、华理化工学院杨佳宁同学说。

跳过“暂停键”，东华大学开启“云课堂”。 东华大学供图

据了解，为全力保障闭环管理期间在校师生的日常生活，华理在前期储备物资的基础上，又紧急调配了一大批肉类、蔬菜等食品，确保食堂供应正常，校内超市、商店也结合师生需求第一时间补货。学校提前采购，及时分发睡袋、气垫等物资，解决在校工作人员、教师和志愿者的“后顾之忧”。

在东华大学，疫情下的春季学期无缝衔接，跳过了“暂停键”，数万名师生有序相聚“云课堂”，开展本科、研究生课程1986门次，一同投入了这场防疫“阻击战”。

“疫情来得突然，但是我们也不慌！”对于在网络世界长大的“00后”，“上网课”当然不在话下。有很多同学是第一次上网课，但很快收到老师们的通知，加入微信群、腾讯会议、学习通课程等，一切都在有条不紊地做着准备，快速进入了线上课堂学习模式。东华大学信管专业的林梦佳同学谈及在线上课的感受，“希望在接下来的一段时间里，我们都能积极调整自己的心态，积极去适应新的上课模式，线上不停学，跟着老师走，共克时艰！”

为了提升学生在线学习效果，教师们积极探索创新、改进在线教学方法，精心设计教学内容。机械学院实验教学中心建立了机械基础实验虚拟仿真教学平台。针对动平衡实验，老师们创新设计了一套完善的虚拟仿真实验教学项目，在该教学平台上，学生不仅学会实验设备的操作，同时能够更清楚的观察不平衡转子旋转过程中产生振动的现象，通过在平台进行校正，能够深刻理解理论课程中相关的知识点。

春天已经到来，在所有人的努力下，疫情也终究会过去。而这段特殊的经历则篆刻在每一位师生心中，或将成为他们一生中最难忘的回忆。(记者 许婧)

(责编：郝孟佳、温璐)