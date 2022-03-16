原标题：以立德树人为教育之本 暨南大学大力培养“新会计”人才

暨南大学校长、全国“会计名家”宋献中教授近日在新会计与专业课程思政研讨会上致辞 暨南大学供图

“推动中国经济高质量发展，实现社会主义现代化远景目标，需要培养具有数字化和绿色化思维、跨学科知识整合能力的复合型新会计人才。”暨南大学校长、全国“会计名家”宋献中教授近日在中国会计学会会计教育专业委员会新会计与专业课程思政研讨会上说。他在会上以“新会计人才培养与探索”为题，向会计学界介绍了复合型新会计人才培养的“暨南方案”。

据了解，多年来，暨南大学一直把立德树人视为教育之本，培养了一大批了解中国国情，熟知国际会计理论，且能够适应跨文化管理的卓越会计人才。

名师荟萃：“为本科生扣好人生的第一颗扣子”

“本科阶段是人生发展中极为重要的时期，是世界观、价值观、人生观形成的关键期，怎么为本科生扣好人生的第一颗扣子是我们教育工作者的历史使命和责任担当。”暨南大学管理学院会计学系主任饶品贵在谈到本科教育时表示。

目前，暨南大学会计学系教学团队由宋献中教授带头，拥有全国“会计名家”3名，全国“会计领军(后备)人才”6名，财政部国际化高端会计人才2名，教育部青年长江学者1名，广东“珠江学者特聘教授”1名。囊括了会计学、财务管理、审计学三个教研室的中青年骨干成员，在学术界和实务界都享有较高的声望。

为了把最新的科研成果带到课堂，加深学生对专业的认知度和认可度，会计学系一直保持着“由教授为本科生讲授基础课程”的传统。

胡玉明是暨南大学会计学系的教授、博士生导师，也是全国“会计名家”、著名的管理会计专家，每年都有许多学生慕名报考他的研究生。可自2016年起，为了全身心地投入本科生课堂，胡教授放弃了带硕士、博士研究生的机会，将自己的研究和对管理会计的理解搬上讲台。

“学生们高分考入暨大，我们要让他们从入校起所上的都是高品质、有保障的精品课程，才能不辜负学生和家长的期望。”胡玉明说。

因材施教：构建以学生为中心的人才培养模式

“始有暨南，便有商科”，自1925年创立以来，暨南大学会计学系一直备受海内外学生热捧。当前，针对内、外招生不同的文化背景、学业基础和实际需求，系里秉持“分类培养，交叉融合”的培养理念，实施有针对性的教学。

在专业课的教学过程中，对内地学生，融入以中共党史为重点的“四史”教育、理想信念教育和社会主义核心价值观教育，鼓励其在未来职业发展中将个人的命运与国家发展紧密结合；对港澳台学生，深入推进中国国情教育，帮助其了解祖国大陆近年来的发展，为两岸交流、繁荣与稳定培养后备人才；对华人及留学生，开设《中国传统文化概论》《大学与人生导论》等课程，提高其对中国文化的认识、理解，将其培养为推动中国与国际社会经济合作，输出和传播中国软实力的文化使者。

此外，会计学系还鼓励学生根据自身兴趣和职业发展目标选择多元化的发展路径，通过双语教学、课程认证、资格考试等多种模式，精细化打造了CPA、ACCA和CPA-Canada方向班，构建理论学习与技能提升相结合的多元课程体系；推出卓越创新人才培养项目，开办“学术创新班”和“实务精英班”，分别对学生的学术潜质和职业能力进行培优。

立足国情：为祖国经济建设培养新会计人才

在新文科和新商科改革背景下，会计学系提出了“具有数字化和绿色化思维、跨学科知识整合能力的复合型新会计人才”培养理念。

为此，会计学系修订了课程大纲，加入数字经济、可持续发展等方面的课程；加强课程思政建设，由校长牵头每年定期举办课程思政研讨会；开设跨文化管理课程，鼓励学生参与各类竞赛活动，推动国际交流；与普华永道等会计事务所建立实践基地，邀请经验丰富的合伙人为本科生上课，让学生亲密接触鲜活的管理实践。(作者 郭军 苏运生 陶婷婷)

(责编：郝孟佳、温璐)