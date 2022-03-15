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多地发布公告 2022年公务员考试笔试时间推迟

2022年03月15日17:19 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月15日电 （记者郝孟佳、李依环）根据当前疫情防控形势，为保障广大考生和涉考工作人员身体健康和考试安全，近日，多地发布公告推迟2022年度公开招考公务员笔试时间。

天津市：经研究，决定推迟原定于2022年3月26日、27日举行的天津市2022年公开招考公务员笔试。笔试重启时间根据疫情稳控情况另行通知。

内蒙古自治区：经研究，决定推迟原定于2022年3月26日、27日组织的内蒙古自治区党政群机关2022年度考试录用公务员（选调生）笔试，准考证打印时间同步推迟。

吉林省：经研究，决定推迟原定于2022年3月26日、27日组织的2022年吉林省各级机关考试录用公务员笔试，重启时间和打印笔试准考证时间将根据疫情稳控情况另行通知。

浙江省：经研究，决定推迟原定于2022年3月19日-20日举行的浙江省各级机关单位考试录用公务员、省市级机关单位面向基层公开遴选优秀公务员的笔试工作，重启时间将根据疫情稳控情况另行安排。

甘肃省：经研究，决定推迟原定3月26日、27日举行的甘肃省2022年度考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员笔试。笔试时间及打印准考证时间将根据疫情稳控情况另行通知。

陕西省：经研究，决定延缓陕西省2022年统一考试录用公务员笔试，具体笔试时间将根据疫情防控情况另行安排，提前两个星期发布公告。

此外，各地还提醒广大考生，自觉做好健康管理，加强个人防护，减少非必要流动，做到非必要不前往国（境）外及国内疫情中高风险地区，以免影响参加考试。

(责编：郝孟佳、秦华)

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