人民网北京3月15日电 （记者李依环、温璐）教育部教育考试院今天发布消息，2022年上半年全国大学英语四、六级考试（CET）笔试及口试将分别于6月11日，5月21至22日举行，各地报名工作陆续启动。考生须按所在学校规定时间登陆CET全国网上报名系统完成资格审核、笔试报名缴费及口试报名缴费。

2022年上半年全国大学英语四、六级考试开考时间及科目。人民网制图

CET笔试每年开考两次，为每年的6月和12月，6月开考英语及非英语所有科目，12月仅开考英语科目。各语种的四级考试时间为上午，六级考试时间为下午。CET口试每年开考两次，为每年5月和11月，每次考试两个考试日。

记者了解到，自2021年上半年考试起，CET开始免费提供电子成绩报告单（小语种科目为证书）。考试成绩发布25个工作日后，考生可登录中国教育考试网查看并下载电子成绩报告单（小语种科目为电子证书），电子成绩报告单与纸质成绩报告单同等效力。

此外，目前，中国教育考试网已开通2005年6月及以后历次考试成绩报告单（小语种科目为证书）查询服务，考生可登录查询，并可根据实际情况自助办理纸质成绩证明。

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