原标题：辽宁大连中小学全部调整为线上教学 幼儿园停课

大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部教育组14日发布《关于全市教育系统做好线上教学工作的通知》，3月15日起，大连市中小学(含中职学校)全部调整为线上教学，幼儿园停止幼儿入园，各类培训机构不得开展线下培训。

为确保广大师生安全和健康，根据大连市疫情防控总指挥部有关部署，经研究决定，大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部教育组作出上述决定。

通知称，大连市教育局将制定全市线上教学指导意见，整合各方力量做好保障。针对不同年龄段学生的身心发展和学习规律，每节课的长短、每天总课时的多少以及教学容量上统筹考虑。同时，充分关注初三、高三年级个性化教学活动安排，努力降低疫情对学生复习备考的影响。

通知指出，在大连各高校、全市各中等职业学校实施封闭化管理，住校学生不离校、走读生不入校，组织居家学习和线上教学。教师居家办公，开展线上授课。校园封闭管理期间，校内需留足住宿管理人员和教辅人员，做好保障服务。(记者 杨毅)

(责编：郝孟佳、温璐)