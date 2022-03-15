李朝阳

原标题：讲好北京冬奥这堂思政大课

2月16日，山东青岛中德生态园小学，老师和学生在开学第一课上交流冬奥的故事。新华社发

2019年3月18日，学校思想政治理论课教师座谈会在京召开。座谈会召开三周年之际，北京冬奥会、冬残奥会盛大亮相、惊艳世界，为我们讲好这堂思政大课提供了鲜活的素材、开启了切近的视角、创造了浓厚的氛围。

加强思想政治理论课建设是“国之大者”，学生的获得感强是立德树人关键课程充分发挥作用的重要体现。在讲好北京冬奥这堂思政大课的当下，我们有必要瞄准影响学生获得感的因素，以解“惑”促收“获”，用有“舍”换有“得”，破无“感”得有“感”，精准施策、对症下药，更好地给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子。

无“惑”则无“获”，要用“对着讲”提升思政课教学的针对性，明确以解“惑”促收“获”的思路。教师只顾埋头讲课，学生的思想问题未触及、思想疙瘩未解开，学生便难有收获。思政课教师要有“学生思想困惑就是教学科研方向”的明确意识，练就不怕问、怕不问、见问则喜的真本领，用以问题为导向的授课增强教学针对性。问题主要从学生的思想困惑点、教材基本观点、社会热点、错误思潮和观点的聚合处精心提炼。在讲北京冬奥这堂思政大课时，我们要认真分析、精心提炼与教材内容、社会关切等紧密联系，且学生有所思有所惑的问题，如为什么中国能够实现举办奥运盛会与防止疫情扩散的双赢？为什么说北京冬奥会的成功举办既是中国人民的成功，又是世界人民的成功等，为学生解疑释惑，点亮他们心中的明灯，指明他们前行的方向。

无“舍”则无“得”，应以“精着讲”凸显思政课教学的深刻性，明确讲好重点、讲清难点，以有“舍”换有“得”的举措。内容庞杂、点点必讲、面面俱到、主次不分的授课，一定是蜻蜓点水、雨过地皮湿，难以给学生留下深刻的学习体验与大的收获。实现“精着讲”，从一门课的角度来说，主要是用专题教学的方式解决好思政课内容多、课时少的矛盾，实现有所取舍、主次分明、错落有致。从一节课的角度来说，要把主要时间和精力放到讲好教学重点、讲清难点上去。在把北京冬奥相关内容融入思政课教学时，要精选最有助于达成教学目标、符合学生认知规律、帮助学生理解教学重点难点的内容，着力讲深讲透，务求实效。

要让学生从无“感”到有“感”，就要以“接着讲”“活着讲”“顶着讲”“引着讲”提升思政课教学的学理性、吸引性、互动性、批判性。具体路径如下：

以“接着讲”解决教师所讲非“新知”的问题，增强思政课教学的学理性、说服力。实现“接着讲”，必须贯彻习近平总书记所要求的“坚持政治性和学理性相统一”“坚持价值性和知识性相统一”。要用学术讲好政治，在学生可理解的范围内，讲明具体观点、社会热点的实质与根源，以彻底的思想理论分析说服学生，用强大的真理力量引导学生。在讲北京冬奥这堂思政大课时，要深度挖掘北京何以成为首个“双奥之城”的原因，讲透中国何以全面兑现办奥承诺、奉献出简约、安全、精彩奥运盛会的道理，以透彻的学理探究回应学生诉求、启发学生深思。

以“活着讲”解决部分教师只是照本宣科、“满口都是大道理”的问题，用鲜活的故事讲活科学理论，增强思政课教学的吸引性、亲和力。实现“活着讲”，必须讲好中华民族的故事、中国共产党的故事、中华人民共和国的故事、中国特色社会主义的故事、改革开放的故事，特别是要讲好新时代的故事。讲故事不仅是老师的事，而且要组织学生讲感受、谈心得，师生共同用大量生动的案例讲活党的理论，用生活化的语言讲活宏大主题，打通马克思主义从教材传播到学生心灵路途上的所有关节点、障碍点。当前，需要师生齐心协力，精选出最能体现北京冬奥成功之道的案例，找准与教材内容的结合点并有机融入，让马克思主义行、中国共产党能、中国特色社会主义好的科学结论飞入学生心坎里。

以“顶着讲”解决好部分教师不敢或不善驳斥错误观点和思潮的问题，增强思政课教学的批判性。实现“顶着讲”，必须贯彻习近平总书记要求的“坚持建设性和批判性相统一”，在传播马克思主义立场、观点、方法的基础上用好批判的武器，直面各种错误观点和思潮，旗帜鲜明进行剖析和批判，引导学生辨明大是大非、真假黑白，在对假恶丑的批判中弘扬真善美。驳斥错误观点和思潮，教师要在战略上藐视，树立必胜信心；在战术上重视，认真研究、精心设计教学方案，提高斗争本领。在授课中，以正面传导主流意识形态为主，揭露批驳错误观点和思潮为辅，以知识传授、价值认同、方法论教育的有机结合，帮助学生认清错误观点和思潮的危害，明晰其错误实质。在讲北京冬奥这堂思政大课时，要注意引导学生深入思考某些政治势力散播相关错误言论的原因、动机，帮助学生擦亮眼睛、明辨是非。

以“引着讲”解决教师“唱独角戏”的问题，发挥学生主体性，增强思政课教学的互动性。实现“引着讲”，必须贯彻习近平总书记所要求的“坚持主导性和主体性相统一”“坚持灌输性和启发性相统一”。思政课教学离不开教师的主导，同时要发挥学生主体性，不能把学生视为被动接受灌输的存储器。在强调正面灌输的基础上，注重启发性教育，引导学生发现问题、分析问题，组织生动活泼的课堂讨论、学生讲课等活动，使学生从“要我听”变成“我要听”，从你讲我记变成一起探讨。在讲北京冬奥这堂思政大课时，不仅老师讲，更要组织学生讲，师生共同交流感动中国与世界的奥运故事，探究“一起向未来”的成功之道，努力讲出最精彩、最有获得感的北京冬奥思政大课。

（作者：李朝阳，系天津市中国特色社会主义理论体系研究中心天津师范大学基地研究员）

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