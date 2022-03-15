吕红霞

原标题：用好北京冬奥会遗产 培育社会主义核心价值观

培育和践行社会主义核心价值观，要以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点。今年的政府工作报告提出，用好北京冬奥会遗产。育人铸魂，加强教育引导，将北京冬奥会遗产持续用好，对于培育和弘扬社会主义核心价值观有着重要意义。

青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，这一时期学生心智逐渐健全，思维进入最活跃状态，最需要精心引导和栽培。在现代社会，人生的青少年期主要都在学校度过，学校是进行集中、系统和持续性教育的重要场所。学校教育主要集中于价值观塑造、能力培养和核心知识获取三个方面。如果学校仅仅注重知识教育，尤其是专业知识和技能训练，只能将学生培养成一个专业、有用的人，这样的人缺乏理想信念，只有学理知识；不需要思考，只需要好用，有学者将其称为得了“空心病”的人。“空心病”的核心问题是缺乏支撑起人生意义感和幸福感的价值观。

培育社会主义核心价值观尤其要重视校园阵地建设，警惕因价值观教育缺失导致的教育问题演变为社会问题和政治问题、局部问题演变为全局性问题。学校要充分认识到青少年价值观教育的重大战略意义，切实落实立德树人的根本任务，探索形成长效培育机制，提升培育合力。

课堂讲坛是学校教育的主渠道。用好思政课主阵地，促进课程思政建设，将社会主义核心价值观全面融入课堂教育之中。思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。在思政课主阵地之外，学校要深入挖掘其他课程蕴含的社会主义核心价值观资源，寓价值观引导于知识传授之中，使得社会主义核心价值观在课堂教育中像空气一样无处不在、无时不有。

让有信仰的人讲信仰，引导各级各类教师以德立身、以德立学、以德施教，建优建强“大思政”教师队伍。一支可信、可敬、可靠、乐为、敢为、有为的教师队伍，是学校进行社会主义核心价值观教育的主力军。教师是人类灵魂的工程师，塑造人的思想和灵魂是一项充满艺术性的工作，不仅需要扎实学识，还要有理想信念、道德情操和仁爱之心。教师队伍在培育社会主义核心价值观过程中解决好信心问题，教师队伍的信心既来自对“四个自信”的笃定，还来自党中央和各级党委对思政课和思政教师的重视、鼓励和支持。要让思政课教师理直气壮讲好思政课，让各级各类名师、负责同志带头重育人，积极踊跃去讲思政课，提升壮大教师队伍，推出主题鲜明、声势浩大的“大思政课”，进一步发挥教师立德树人的积极性、主动性和创造性。

社会主义核心价值观的生命力在于实践。应广泛开展社会实践教育，让学生在社会实践中感知、践行社会主义核心价值观，从而使之成为青少年日常学习生活的基本遵循。社会主义核心价值观的养成需要时间的积累和行为的外化，绝非一日之功，要坚持由易到难、由近及远，努力把社会主义核心价值观的要求变成学生日常行为准则，进而形成自觉奉行的信念理念。因此，只有“能近取譬”，在知行合一上下功夫，社会主义核心价值观才能内化为人们的精神追求，外化为人们的自觉行动。社会实践活动的性质和手段至关重要。在实践养成方面，大中小学要根据不同年龄阶段学生的特点，围绕立德树人根本任务，广泛开展课堂讲坛之外的社会实践教育（即二、三课堂），在培养学生奋斗精神、增强学生综合素质、提高学生审美和人文素养、引导学生热爱劳动等方面做实做细做好，与课堂教育相互补充。

（作者：吕红霞，系对外经济贸易大学马克思主义学院副教授，北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

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