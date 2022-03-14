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大连金普新区2个街道确定为封控区 中小学校幼儿园暂时停课

2022年03月14日10:48 | 来源：中国新闻网
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原标题：大连金普新区2个街道确定为封控区 中小学校幼儿园暂时停课

　　中新网大连3月14日电 辽宁省大连金普新区新冠肺炎疫情防控指挥部14日发布《关于加强金普新区疫情防控工作相关措施的通知》，将三十里堡、石河2个街道确定为封控区，将二十里堡等7个街道确定为管控区，全区中小学校、幼儿园暂时停课，全区所有人员非必要不离开金普新区。

　　为维护公众身体健康和生命安全，防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情在新区扩散，经金普新区疫情防控指挥部研究决定，下达如下通知。

　　一、将三十里堡、石河2个街道确定为封控区。有关部门和所在街道，要认真贯彻落实《关于进一步精准划分疫情防控管控区域的通知(大疫经指办发[2021]43号)》中关于“区域封闭、足不出户、服务上门”等明确要求，严格落实居家隔离措施。

　　二、将二十里堡、七顶山、大魏家、向应、亮甲店、炮台、复州湾7个街道确定为管控区。有关部门和所在街道，要认真贯彻落实《关于进一步精准划分疫情防控管控区域的通知(大疫经指办发[2021]43号)》中关于“人不出区、严禁聚集”等明确要求，严格落实管控区内的各项工作措施。

　　三、全区中小学校、幼儿园暂时停课。

　　四、全区所有人员非必要不离开金普新区，因特殊情况必须离区的，必须向所在社区(村)报备。各街道、社区(村)要严格执行。区外人员非必要不进入金普新区。(记者 杨毅)

(责编：温璐、李依环)

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