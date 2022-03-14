人民网北京3月14日电 （记者李依环、孙竞）记者从教育部获悉，近日，教育部印发《新时代马克思主义理论研究和建设工程教育部重点教材建设推进方案》（下称《推进方案》），强调要整体推进不同学段、不同类型高校哲学社会科学相关学科专业教材建设，用5年时间，重点建设200种精品教材，形成以马克思主义为指导、体现中国特色的高校哲学社会科学教材系列。

据悉，《推进方案》计划分两批实施。2022年发布第一批教材建设目录，重点建设现有马克思主义理论研究和建设工程（以下简称“马工程”）重点教材课程覆盖面不足、亟需加强的学科专业课程教材，共110种左右。第二批计划于2023年启动，重点建设现有教育部马工程重点教材已有一定数量、根据课程调整需要进一步加强的学科专业课程教材，共90种左右。

《推进方案》坚持正确方向，体现中国特色，增强针对性，注重创新性，强化统筹性，聚焦7大重点任务，系统推进马克思主义理论学科专业课程教材建设，加快推进“中国系列”教材建设，完善一批专科、本科、研究生相关学科专业基础课程、核心课程、公共课程教材，着力建设适应新时代新要求、体现中国特色的高水平原创性教材。

《推进方案》在教材编写、出版、使用等方面大力创新，采取国家直接编写、高校等单位申报编写和从现有教材中遴选修订等多种方式建设，支持一流学者和有实力、高水平的高校、科研出版机构参与，合力打造精品。《推进方案》还就组织实施工作提出要求，进一步强化省级教育部门和高校的领导责任和主体责任，确保落地见效。

教育部有关部门负责人表示，教材是传播知识的主要载体，体现着一个国家、一个民族的价值体系，是老师教学、学生学习的重要工具。自教育部马工程重点教材实施以来，取得了显著成就，实施《推进方案》就是要在新时代持续推进教育部马工程重点教材建设，落实教材建设国家事权的新使命新要求。

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